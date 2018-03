© Copyright : DR

Les travaux de la gare de Rabat-Agdal seront achevés en juin 2018 a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara.

Les travaux de cette gare conçue sur une superficie de 22.000 m² enregistrent un avancement global de 70%, a indiqué Amara dans une déclaration à la presse lors de la visite du chantier de la gare Rabat-Agdal.

La gare Rabat-Agdal sera la plus grande au niveau national et africain, a-t-il relevé, notant que ce grand chantier donne un nouveau visage à la ville de Rabat et offre un cadre de vie moderne et complet. Cette gare, qui va accueillir les trains et le TGV, contribuera à l'amélioration de la qualité des services et l'offre ferroviaire et le renforcement de la sûreté et la sécurité, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie a fait savoir que cette gare va accueillir 30 millions de voyageurs par an contre 7 millions actuellement, notant que la nouvelle gare de la future ligne à grande vitesse s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la capitale Rabat "Ville des lumières".

"2018 est une année charnière dans le secteur ferroviaire. Elle connaîtra l’achèvement des grands projets structurants lancés par SM le Roi Mohammed VI, dont la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, le triplement de la ligne Kénitra-Casablanca, le doublement de la ligne Casablanca-Marrakech, ainsi que l'achèvement de 5 grandes gares qui vont accompagner la ligne à grande vitesse", a-t-il relevé.

Le transport ferroviaire a connu, en sept ans, une importante évolution en termes de trafic qui a doublé, accompagné d'un renforcement considérable de l'offre. Cette évolution a été confrontée à des contraintes liées à la configuration du réseau et à ses capacités, dont la voie unique sur des axes sollicités (Tanger/Kénitra et Settat/ Marrakech) et la saturation de l'axe porteur Casablanca-Rabat-Kénitra.

Face à ces contraintes, l'ONCF réalise un ambitieux programme d'investissement rendant aujourd'hui le réseau ferré national un chantier à ciel ouvert de Tanger à Marrakech. Ce programme d'investissement concerne les axes porteurs du réseau et comporte essentiellement le projet de construction de la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, actuellement en phase de préparation à l'exploitation et les grands projets structurants de modernisation du réseau existant.