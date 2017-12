© Copyright : Le360

Kiosque360. Le chantier de la Ligne à grande vitesse (LGV), piloté par l’OCNF, a connu d’importantes avancées durant l’année 2017 qui touche à sa fin. État des lieux.

Le projet de la Ligne à grande vitesse (LGV) reliant Tanger et Casablanca a franchi d’importantes étapes en 2017.

C’est ce qu’on nous apprend Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 29 décembre. Il s’agit notamment de l’achèvement des travaux de génie civil et des équipements ferroviaires sur l’ensemble de la ligne, ainsi que des premières séries des essais dynamiques, franchissant un nouveau palier dans la validation du matériel roulant et de l’infrastructure de base.

Les premiers tests effectués entre février et mars 2017 avaient été concluants sur une quarantaine de kilomètres et ont permis de vérifier aussi bien le bon fonctionnement de la signalisation que la bonne communication entre le TGV et la nouvelle infrastructure.

Quant à la deuxième phase de ces essais dynamiques qui a débuté en septembre, elle a été consacrée à tester le matériel roulant dans toutes les configurations possibles.

Ces tests, effectués sur un tronçon d’une centaine de kilomètres de la LGV, avec des montées en puissance en vitesse par paliers successifs, ont conclu que cette ligne était techniquement apte à une circulation d’essais à 320 km/h.

Outre la vérification du matériel roulant, ces essais ont été l’occasion d’établir le record de vitesse sur les lignes ferroviaires au sein du continent africain.

Le 20 octobre 2017, la RGV-M (Rame à grande vitesse Maroc), conduite par un cheminot marocain a parcouru la LGV entre Kénitra et Larache à 320 km/h. Un moment historique pour le Maroc qui a opté pour cette nouvelle technologie.