© Copyright : DR

Cinq jours après son lancement, la grève des transporteurs routiers se poursuit encore au port de Casablanca. Une réunion décisive avec le ministre de l’Equipement et du transport est prévue ce samedi 3 novembre, nous confie Mohamed Riahi, président de la Fédération du transport routier.

Devant Le360, le président de la Fédération du transport routier aux ports (affiliée à la CGEM), Mohamed Riahi, nous parle dans cette interview des raisons qui, à ses yeux, justifient le maintien de la grève. «Le communiqué annonçant la suspension du mouvement, diffusée mercredi dernier, le 31 octobre, ne nous concerne pas. Aucun représentant des professionnels des camions dotés d’une capacité de plus de 25 tonnes n’a assisté à la réunion avec le ministre », affirme Riahi.

Il faut dire que le secteur du transport routier se caractérise par une prédominance de mono-entrepreneurs (la majorité de ceux-ci détiennent un à deux camions), appartenant à des structures associatives très diversifiées. Il est donc difficile de trouver un consensus autour d’un cahier revendicatif unifié pour l’ensemble des opérateurs.

Le seul dénominateur commun à l’ensemble des syndicats et associations est celui relatif aux revendications liées au gasoil professionnel. Les tarifs actuels alourdissent en effet les charges et deviennent insupportables, affirme Mohamed Riahi, qui réclame un soutien de l’Etat, à l’image de la subvention du gasoil accordée aux transporteurs maritimes.

A présent, après maintes tentatives et plusieurs réunions menées pour débloquer la situation, notamment avec le wali et les gouverneurs de la région Casablanca-Settat, le chef de l’organisation patronale syndicale nous révèle qu’une réunion décisive avec Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement et du transport, est prévue ce samedi 3 novembre 2018 à 11h. A suivre.