L’OCP a participé à la 4e édition de Vivatech, plus grand salon du digital en Europe, qui s’est tenu à Paris du 16 au 18 mai. L’occasion pour le groupe de mettre en avant sa politique de transformation digitale et l’écosystème créé autour de cette dynamique. Le360 y était.

Vivatech est le plus grand salon de l’innovation et du digital en Europe, il réunit chaque année depuis 2016 les grand noms du web, de la high-tech et les jeunes startups prometteuses. C’est au milieu des Google, Facebook, Microsoft et autres géants que l’OCP a pris ses quartiers sur un stand de 50 mètres carrés.



«L’OCP a, depuis quelque temps, entre un an et demi et deux ans, vraiment pris le virage du digital. Le groupe est conscient que les nouvelles technologies sont quelque chose qu’on ne peut pas ignorer», indique, devant les médias nationaux, Mohamed Laklalech, directeur de la stratégie digitale du groupe.



Le stand OCP a pour objectif de montrer la révolution digitale amorcée par le groupe, d’exposer les réalisations d’ores et déjà abouties et d’expliciter la vision du groupe pour les années à venir. Sept espaces distincts le délimitent, qui dévoilent les différents composants et acteurs de cette transformation digitale.

Le leader mondial sur le marché des phosphates a en effet placé l’innovation au cœur de sa digitalisation, et ce, à travers deux programmes.



D’une part, le développement de partenariats, en externe, avec des grands groupes comme IBM, et avec de jeunes startups innovantes. D’autre part, un programme en interne, baptisé «en mouvement», qui permet à chaque salarié de l’OCP, porteur d’un projet innovant, de le développer au sein de l’entreprise.

Le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, était également là.

Interrogé par Le360 sur les partenariats entre les acteurs économiques et les jeunes startups, à l’instar de cette initiative du groupe OCP, Moulay Hafid Elalamy, en visite dans le stand en compagnie de l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, déclare que ces partenariats s’effectuent «en totale synergie… Les ponts sont installés [entre l’OCP et le ministère, Ndlr], pour travailler sur l’innovation, et faire en sorte que ce qui intéresse l’OCP puisse dans une mesure beaucoup plus large, intéresser l’ensemble des opérateurs marocains. L’agence digitale est là pour fédérer tout cela et accompagner l’ensemble des initiatives».



«Nous sommes preneurs de toutes les initiatives publiques et privées. Notre rôle, c’est d’être des facilitateurs, en tant qu’agence du digital», a-t-il ensuite ajouté.

Ce processus de transformation digitale ne peut se faire sans un accompagnement grâce à des cycles de formations dédiées et adaptées. C’est dans ce contexte que l’école d’apprentissage du codage, «1337», initiée par le groupe OCP, a vu le jour. «Elle forme des codeurs, et peut donc répondre aux besoins de l’OCP, ainsi qu’aux besoins d’autres entreprises marocaines. Elle peut donc créer de l’entrepreneuriat», souligne Mohamed Laklalech.



Le groupe a aussi contribué à développer l’université polytechnique Mohammed VI, dans la ville de Ben Guerrir. Présente sur le stand de l’OCP, l’université a signé un partenariat avec l’américain MassChallenge, un réseau mondial d’accélération de startups.

A ce jour, plus de 1 900 anciens issus du réseau MassChallenge ont levé plus de 4 milliards de dollars et généré plus de 2,5 milliards de dollars de revenus tout en créant plus de 120.000 emplois au total, indique l’université polytechnique Mohammed VI dans un communiqué.



«Il y a là des enjeux essentiels pour le développement dans le cadre de l’approche d’un nouveau modèle économique et d’une nouvelle vision du développement du Maroc, auxquels Sa Majesté a appelé. De nouvelles perspectives peuvent s’ouvrir et constituer un levier», indique à cet égard Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France.

Cette initiative de l’OCP s’inscrit donc dans le cadre d’une dynamique voulue par le roi Mohammed VI, en faveur d’une transition numérique dans le royaume, notamment grâce à l’écosystème qui se crée progressivement autour de cette transformation digitale.



Celle-ci permettra d’en faire, à terme, un levier de développement pour le Maroc et sa population, à travers l’innovation, la formation et le développement de l’entrepreneuriat.