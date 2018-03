© Copyright : Le360

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a tenu mardi 13 mars son Conseil d’Administration, journée durant laquelle les membres du Conseil ont effectué des visites de terrain aux chantiers des gares de Rabat-Agdal et Casa-voyageurs.

Un communiqué diffusé par l’ONCF à cette occasion rapporte que dans son allocution d’ouverture des travaux du Conseil d’Administration abrités au chantier de la gare de Casa-Voyageurs, Abdelkader Amara, ministre de tutelle, a souligné tout d’abord que le Royaume du Maroc s’inscrit dans une dynamique de développement de l’armature des différentes infrastructures de transport tous modes confondus et ce, eu égard à la politique des grands chantiers initiée sous l’impulsion du souverain. Cette dynamique de transformation concerne aussi, précise-t-il, le secteur ferroviaire comme en atteste les multiples projets structurants en cours d’achèvement.

De même, Abdelkader Amara a noté que le mode ferroviaire est appelé à connaître un saut qualitatif avec la mise en service des projets structurants. Dès leur mise en service progressive au cours du deuxième semestre de cette année, ces projets vont améliorer l’offre ferroviaire et la qualité de service, renforcer la sécurité, et rapprocher les villes en réduisant les temps de parcours.

De son côté, Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF, a présenté lors de son exposé un panorama de l’année 2017 qui s’est soldée par des performances satisfaisantes sur les plans économique, commercial, financier et technique.

En outre, il a précisé que de telles performances ont été adossées à un programme d’investissements comportant des projets structurants qui sont aujourd’hui en phase d’achèvement. Ils ont atteint des taux d’avancement importants, soit 95% pour le triplement de la voie entre Kenitra et Casablanca, 86% pour la désaturation du carrefour ferroviaire de Casablanca, 85% pour le doublement complet de la ligne Casablanca– Marrakech, 95% pour la sécurisation des emprises ferroviaires, 96% pour la nouvelle ligne à grande vitesse Tanger – Casablanca et 74% pour la construction des nouvelles gares ferroviaires.

Abordant le budget de l’année 2018, le Directeur Général a souligné que celui-ci a été conçu sous le signe d’une «mobilisation générale pour achever les grands projets, préparer leur mise en exploitation et assurer la transition vers le prochain cycle de développement».

En termes d’indicateurs, le budget ONCF pour l’année 2018 prévoit la réalisation d’un chiffre d’affaires de 3,88 milliards de dirhams et des investissements avoisinant 6,8 milliards de dirhams dont 1,4 milliard réservé au projet de la ligne à grande vitesse et 5,4 milliards à la poursuite de la modernisation du réseau existant.