© Copyright : Le360

Le dispositif itinérant Al Moutmir du groupe OCP est de retour. Le lancement de cette seconde édition a eu lieu à Jemaat Seheim (Marrakech-Safi). Pour sa première étape, la caravane rencontrera les agriculteurs de la province de Safi dès le 10 septembre. Les nouveautés d'Al Moutmir, en images.

Le lancement de cette seconde édition démarre en même temps que le début de la saison agricole 2019-2020. Le dispositif itinérant du groupe OCP fait son retour avec les mêmes ambitions que la saison précédente: se rapprocher, sensibiliser et accompagner les petits et moyens agriculteurs dans le développement de leur exploitation en utilisant de nouvelles techniques et des engrais adaptés.

Cette saison, la caravane fera halte dans 28 provinces du royaume, et s'arrêtera dans quelques 180 localités à fort potentiel, dans l'objectif d’atteindre 10.000 agriculteurs.

Les cultures ciblées cette année sont les céréales et les légumineuses, l'arboriculture et le maraîchage.

Trois grandes nouveautés sont au programme pour cette édition, indique Rafik Hassan, coordinateur général du dispositif Al Moutmir.

Première nouveauté: le dispositif se digitalise, une application, @tmar, a vu le jour. Mise gratuitement à disposition des agricukteurs, elle leur permettra de consulter sur leur téléphone des données et des informations utiles en temps réel, comme la météo par exemple, ou encore le rendement au mètre carré, les formules d’engrais.

Deuxième nouveauté, l’ensemble des séances de «Sewlouna Njaouboukoum», au cours desquelles les agronomes du dispositif répondent aux questions des agriculteurs, seront diffusées en direct sur la chaine YouTube du dispositif.

Enfin troisième nouveauté, un nouveau dispositif est lancé: «Al Moutmir Souks et Moussems», qui ira, comme son nom l’indique, à la rencontre des agriculteurs dans les souks et les moussems des différentes provinces du pays.

Les agriculteurs qui participeront au dispositif bénéficieront toujours de la même approche que l’édition précédente: une définition des besoins du sol qu'ils exploitent avec une démonstration de son échantillonnage, puis une explication des résultats de ces analyses, enfin les recommandations de fertilisation.

L’étape suivante consiste à expliquer à l’agriculteur de manière simplifiée le fonctionnement de la chaîne de production des engrais et de le sensibiliser aux engrais NPK Blend (composé d’azote, de phosphore et de potassium) et aux formules régionales issues des recommandations de la carte de fertilité des sols du Maroc.

Les engrais NPK blend pourront être fabriqués auprès de fabricants et de distributeurs d’engrais et d'agrégateurs, en contrôlant de manière précise la quantité d’azote, de phosphore et de potassium en fonction du sol et de la plantation grâce au smart blender.

En effet, le smart blender, désormais opérationnel, permet aux agriculteurs souhaitant utiliser des formules NPK Blend sur mesure de les fabriquer dans les 30 points de vente répartis dans les différentes provinces du Royaume.

Lancée en septembre 2018, ce sont au total plus de 10.000 agriculteurs, dont près de 1.000 femmes, qui ont bénéficié jusqu'ici de l’accompagnement du dispositif.

Al Moutmir a également permis de suivre pas moins de 2.000 plateformes de démonstration dédiées, dont 1.000 pour les céréales et les légumineuses, 700 pour l’olivier et 300 pour les cultures maraîchères.

Cette nouvelle édition ambitionne de doubler le score réalisé lors de l’édition précédente.