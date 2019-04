© Copyright : DR

Alliances vient de dévoiler ses résultats annuels 2018 lors d’un point de presse tenue ce mardi 2 avril dans le siège casablancais du groupe. Il en ressort une hausse du chiffre d’affaires, de l’ordre de 9%, par rapport à 2017. Les détails.

Le chiffre d’affaire du groupe Alliances s’élève à 3,2 milliards de dirhams au 31 décembre 2018, en hausse de 9% par rapport à 2017. Cette progression est due à la relance de l’activité et à l’accroissement du rythme de livraison, selon le management.

Le groupe Alliances, a affirmé son président, Alami Lazraq, en réponse à une question posée par Le360, «poursuit l'amélioration de son niveau d’activité, affichant des résultats en nette progression et une nette maîtrise de son endettement».

En effet, l’endettement net global du groupe a baissé de 46% pour s’établir à 2,5 milliards de dirhams à fin 2018, notamment suite à la réussite de l’opération de titrisation réalisée en 2018 et au remboursement de la dette bancaire adossée aux différents projets initiés par le groupe, pour un montant de 500 millions de dirhams.

Au niveau de ses activités sur le continent, Alami Lazraq souligne qu'Alliances a constaté de grandes avancées sur les projets lancés au Cameroun et en Côte d’Ivoire.

«D’importants projets de logements, d’infrastructures et même de centres hospitaliers universitaires sont en cours et les livraisons ont déjà commencé», a-t-il précisé, ajoutant que le groupe est «sollicité partout en Afrique, en Angola, au Kenya et bien sûr au Sénégal».