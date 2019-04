L'espace d'art Actua, l'immense salle d'exposition du siège casablancais de Attijariwafa bank était archi-comble en ce mardi 16 avril aux alentours de 19 heures, pour la conférence-débat: "peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle?".

L'évènement, organisé par la Fondation Attijariwafa bank, entre dans le cadre de son cycle de conférences, d'échanges et de débats.

Animée par Meya Zeghari, responsable de la transformation digitale et smart up du groupe Attijariwafa bank, cette conférence-débat a eu comme intervenant, Rachid Guerraoui, professeur à l'école Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et titulaire d'une chaire au Collège de France.

Juste avant cette intervention très attendue, devant Le360, Meya Zeghari indique que la fondation a "choisi de débattre sur l'intelligence artificielle puisque ce sujet est au coeur des transformations que connaissent les sociétés de par le monde. C'est un choix très important puisque le secteur du privé place l'intelligence artificielle au coeur de sa stratégie".

"L'Etat marocain a lancé de nombreuses initiatives, dont, en dernier lieu, l'appel au projet de recherche en matière d'intelligence artificielle, lancé par le ministère de l'Education nationale en partenariat avec le ministère de l'Industrie", explique cette responsable.

Après une allocution de bienvenue du président du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, la parole a été donnée à l'animatrice du débat, Meya Zeghari, qui a présenté l'intervenant.

Rachid Guerraoui a alors pris la parole, pour expliquer en premier lieu que "l'intelligence artificielle est la capacité d'un algorithme à résoudre par une machine un problème que seuls des humains pensaient pouvoir résoudre".

Après la conférence, au terme de laquelle il a récolté des applaudissements nourris, Rachid Guerraoui affirme, suite à une question posée par Le360, qu'"on ne peut avoir une totale confiance en l'intelligence artificielle. Cependant, on peut essayer de mesurer la confiance qu'on peut faire à tel ou tel système, et faire en sorte que la probabilité que cela fonctionne mal soit faible".

Rachid Guerraoui souligne par ailleurs, et suite à une autre question portant sur les tendances en terme d'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et financier que "nous allons vers l'automatisation. Peut-être qu'un jour, les banques disparaîtront, ça deviendra peût-être un secteur complètement informatisé".

"Les banques Fin-Tech sont une menace pour les banques traditionnelles, car si on passe par Internet, par les algorithmes, il faudra alors imaginer un autre métier pour accompagner et conseiller les gens", explique-t-il.

L'intelligence artificielle est en pleine éclosion, mais il convient, alors que nous sommes en 2019, de rester réaliste, car les métiers de la banque traditionnelle ont encore de beaux jours devant eux.