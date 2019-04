© Copyright : DR

Le groupe marocain Addoha a annoncé le lancement de sa marque Prestigia, le jeudi 18 avril, à Abidjan. Le projet, Bellevue Resort, dans la commune d’Attécoubé, offrira 800 logements haut-standing. Le 360 vous y emmène.

Le géant de l’immobilier marocain a annoncé, jeudi 18 avril, le lancement officiel de sa marque Prestigia, avec le projet Bellevue Resort, dans la capitale économique ivoirienne.

L’ouverture de la soirée de lancement, animée par l’humoriste ivoiro-marocain Oualas, était forte en émotion avec l’interprétation des hymnes de la Côte d’Ivoire et du Maroc par une chorale composée de jeunes ivoiriens.

Le point d’orgue de la soirée fut la présentation de la maquette du projet Bellevue Resort . Le drap qui recouvrait la maquette a été retiré par le président du groupe Addoha, Anas Sefrioui, en compagnie de plusieurs officiels ivoiriens, dont le ministre de la Construction du logement et de l’urbanisme, le ministre des Sports et le maire de la commune d’Attécoubé, qui accueille le projet.

Le projet Bellevue Resort «comprendra environ 800 logements de haut standing, une résidence fermée sécurisée avec des équipements sportifs, piscine et terrain de tennis ainsi qu’une promenade en bord de Lagune. Nous proposerons des appartements de types F4 et F5 entre 100 et 150 m2»., a déclaré Anas Berrada, directeur général du groupe Addoha au micro de le360.

Les invités de la soirée ont pu se laisser entrainer par le rythme reggae des chansons de la star ivoirienne Alpha Blondy.

Le vendredi 19 avril, le360 a été invité à visiter le site qui accueillera le projet Bellevue Resort à Lokodjro dans la commune d’Attécoubé.

L’arrivée sur le site se fait par bateau. A son bord une trentaine de passagers dont le président du groupe Addoha, Anass Sefrioui, la vice-présidente, Kenza Sefrioui et le directeur général Anas Berrada ainsi que des invités du groupe.

L'arrivée sur le site se faisait au rythme de la musique africaine. Le maire de la commune d’Attecoubé et le chef du village assuraient l'accueil passagers du bateau.

Le site s’étend sur un domaine naturel de 4 hectares et offre une vue imprenable sur la lagune et les tours du Plateau, le quartier d’affaires d’Abidjan.

La commune sera bientôt reliée au quartier du Plateau par un pont en cours de construction, ce qui placera Bellevue resort a une quinzaine de minutes en voiture de l’hyper centre de la ville d’Abidjan.

Le chef du village a ensuite procédé à la libation, un rituel local qui consiste à faire une offrande aux ancêtres pour bénir le projet. Après une incantation conclue par «Amen», le chef du village a renversé le contenu d’un verre sur le sol en guise d’offrande.

Sur le toit du bureau de vente des habitations, qui offre une vue imprenable sur la lagune dont jouirons les futurs propriétaires, le maire de la commune d’Attecoubé, Claude Paulin Danho est revenu sur la visite du roi Mohammed VI dans la commune avant de parler du projet Bellevue Resort et de ce qu’il apporte aux Ivroiriens.

«Nous avons eu le privilège d’accueillir Sa Majesté le roi Mohammed VI, que dieu l’assiste, ici à trois reprises. Il est venu nous apporter un débarcadère et un port de pêche gratuitement offert par Sa Majesté, qui portent d'ailleurs son nom», a-t-il déclaré au micro de Le360.

Le projet Bellevue Resort de la marque Prestigia vient enrichir l’offre du groupe Addoha à Abidjan. En effet, le groupe a déjà lancé plusieurs programmes de logements économiques, moyen standing et un programme de logement social.

Le projet Lagoona City, encore en chantier, voisin de Bellevue Resort, comprendra à terme 6500 logements économiques de type F3 et F4 d’une superficie de 60 et 70 m2. Lagoona city connait un franc succès: 300 appartements sont déjà en cours de livraison.