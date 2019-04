© Copyright : Brahim Taougar Le360

A l’occasion de la présentation des résultats annuels 2018, le groupe Addoha fait le point sur les réalisations commerciales et financières aussi bien au Maroc qu’en Afrique et annonce, au passage, une opération d’augmentation de capital prévue en 2019.

Le secteur de l’immobilier continue d’être sous pression dans un environnement économique globalement difficile au Maroc. Pour le groupe Addoha, l’année 2018 a été marquée par la poursuite de la baisse des mises en chantiers, ainsi que par une pression sur les prix liée à l’accentuation de la concurrence. Dans ce contexte, le groupe présidé par Anas Sefrioui a connu une baisse de ses ventes sur tous les segments de marché, impactant négativement son chiffre d’affaires qui s’établit à 4,1 milliards de dirhams, contre 5,9 milliards de dirhams une année auparavant.

Compte tenu du ralentissement de la dynamique commerciale, indique un communiqué du promoteur immobilier, le groupe a procédé à la reconfiguration de certains projets, notamment à travers une réduction des mises en chantier et une optimisation des forces de ventes. Parallèlement, un plan d’optimisation des charges de structure et des frais généraux a également été initié, permettant de générer une économie de 12% sur l’exercice 2018. Ces actions ont permis au groupe de maîtriser ses marges opérationnelles qui s’établissent à 15,6%, faisant ressortir un résultat d’exploitation à 632 millions de dirhams. Le résultat net s’affiche à 409 millions de dirhams, impacté par la baisse du résultat d’exploitation et par l’effet du contrôle fiscal.



S’agissant de l’activité en Afrique, l’année 2018 a été marquée par des performances très prometteuses. en Afrique de l’Ouest, le principal relais de croissance du groupe. Au 31 décembre 2018, le niveau des préventes réalisées par le groupe a atteint plus de 1.700 unités, ce qui a permis de sécuriser d’ores et déjà un chiffre d’affaires de près de 900 millions de dirhams sur les deux années à venir.

Compte tenu de la réussite des premières commercialisations, le groupe affirme avoir accéléré son rythme d’investissement dans la plupart des pays de présence. À fin 2018, la réserve foncière totalisait plus de 100 Hectares, en hausse de 40%, dont plus de 50 Ha dans des quartiers stratégiques de la ville d’Abidjan.

Nos deux premiers programmes économiques en Côte d’Ivoire, la cité des Orchidées et Lagoona City, enregistrent en 2018 une des meilleures performances commerciales, avec plus de 500 unités de préventes chacun. Le Groupe annonce avoir lancé deux autres programmes économiques et sociaux, la Cité de l’Espérance, et Green City de Bingerville, offrant un nouveau potentiel de vente et permettant d’étendre l’empreinte d’Addoha dans ce pays.

Le Groupe a également lancé sa marque de haut standing « Prestigia » à Abidjan. Le projet d’appartements haut standing baptisé «Bellevue Resort» entrera en commercialisation au 2ème

trimestre 2019 avec une offre globale de 750 unités et un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliard de dirhams.

À Dakar, au Sénégal, la Cité de l’Émergence est entrée en phase de livraison technique en 2018 avec une offre globale prévue de 1000 logements. Les préventes s’élèvent à 170 unités, sécurisant près de 200 millions de dirhams de chiffre d’affaires. À la Cité Douane en Guinée Conakry, le projet a entamé ses premières livraisons et a enregistré un niveau de préventes prometteur pour l’avenir du Groupe dans ce pays.



D’un point de vue financier, la gestion efficace de la trésorerie a continué de porter ses fruits pour assurer un cash flow opérationnel largement positif à 870 millions de dirhams et un taux de conversion sur chiffre d’affaires qui continue de s’améliorer pour atteindre 21% comparé à 20% en 2017. La génération de free cash flow positif a permis la poursuite du désendettement du groupe, d’un montant de près 500 millions de dirhams pour atteindre un endettement net de 5,7 milliards de dirhams au 31 décembre 2018. Il en ressort un taux d’endettement de 33,9% en baisse par rapport à 2017. Le désendettement qui a démarré en 2015, se poursuit de manière soutenue grâce à la génération annuelle de cash flow positif, faisant ressortir une baisse de la dette nette de 40% depuis 2014.

Compte tenu de la réussite des projets en Afrique en 2018, poursuit ledit communiqué, le Groupe est confiant dans sa volonté de poursuivre son développement sur le continent. Afin que ces investissements ne soient pas réalisés au détriment du plan de désendettement et du maintien de la solidité et de la marge de manœuvre financière du groupe, le conseil d’administration a proposé de reporter la totalité du résultat net 2018 en report à nouveau et de procéder à une augmentation de capital au courant de l’année 2019. A cet égard, l’actionnaire de référence confirme son intention de participer pleinement à cette opération.