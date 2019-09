© Copyright : le360

Le président Othman Benjelloun a tenu une fois encore à couper court aux rumeurs faisant état du départ du numéro 2 du groupe BMCE Bank Of Africa, Brahim Benjelloun-Touimi.

Après un démenti formel, relayé par plusieurs médias, Othman Benjelloun a cette fois-ci voulu «réagir publiquement» à cette information «fallacieuse» concernant le fait que soit écarté de la banque, son actuel Administrateur DG exécutif, Brahim Benjelloun-Touimi.

«Voici près d’un quart de siècle maintenant que Si Brahim travaille à mes côtés, au-delà des multiples responsabilités qui lui ont été assignées au cours de ces longues années, c’est d’abord une relation de confiance et d’affection qui nous lient», lit-on dans l’allocution du président du groupe, Othman Benjelloun, lors la présentation des résultats semestriels de l'institution, ce lundi 30 septembre, dans son siège, boulevard Hassan II, à Casablanca.

Pour rappel, dans l’une de ses précédentes éditions, le bulletin d’informations parisien Maghreb Confidentiel avait rapporté le fait que Brahim Benjelloun-Touimi, présenté comme le «discret homme de confiance du président Othman Benjelloun depuis de très longues années», serait sur le départ, le rédacteur de l'entrefilet n’hésitant d'ailleurs pas à y faire un lien avec les récents résultats de la banque.

Le président de BMCE Bank Of Africa dément donc fermement, et en personne, ces allégations.

«Notre groupe continue de compter sur ses compétences et qualités humaines, ainsi que sur son expérience de plus de trois décennies, afin que soient poursuivis ensemble, les programmes et actions de création de valeur actionnariale, économique et sociétale», a affirmé Othman Benjelloun.