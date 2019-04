© Copyright : DR

BMCE Bank of Africa est l'une des toutes premières banques africaines à obtenir l’agrément pour l’ouverture d’une succursale à Shanghai. Elle représente aujourd’hui le symbole d’une alliance sino-africaine pour le co-développement de l’Afrique.

La cérémonie officielle d’ouverture de la succursale BMCE Bank of Africa à Shanghai a eu lieu ce mardi 23 avril en présence du président Othman Benjelloun et de personnalités officielles, d’éminents représentants du secteur financier ainsi que d'acteurs économiques chinois de référence.

Dans le gratte-ciel du quartier financier de Pudong-la Shanghai Tower où sont installés les bureaux de la succursale- le président du groupe BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, a rappelé à ses invités l’importance que revêt l’année 2019 pour son groupe financier puisqu’il s’agit à la fois du soixantième anniversaire de la création de la banque et du lancement des activités bancaires en république populaire de Chine, à travers BMCE Bank International Shanghai.

«Après près de deux décennies de présence à Beijing, sous forme d’un Bureau de Représentation, nous avons le privilège de nous compter, désormais, parmi la communauté financière de Shanghai, en tant que banque chinoise, d’origine marocaine et de vocation africaine», a souligné le président en ouverture de cérémonie, cité par un communiqué de la banque. Il s'est également arrêté sur les raisons de l’intérêt que porte son groupe à la Chine depuis près de cinq décennies: «En faisant le pari de la Chine depuis plusieurs décennies et en exerçant aujourd’hui à Shanghai, nous avons voulu illustrer le vrai rôle que doivent jouer les financiers et les Banquiers, celui d’œuvrer à asseoir la confiance entre les agents économiques, je dirai même, contribuer à l’établir ou la conforter entre les Etats».

En effet, depuis son démarrage officiel en janvier 2019, la succursale de BMCE Bank Of Africa à Shanghai est devenue l'interlocuteur naturel des opérateurs économiques chinois, qu’ils soient publics ou privés, désireux d’investir le marché africain. Il s'agit également d'une interface très sollicitée par la partie marocaine dès lors qu’il s’agit de mieux connaître le marché asiatique, d’approcher des prospects ou de potentiels partenaires chinois. Ses contributions sont aujourd’hui avérées et reconnues dans la préparation des missions d’affaires entre les deux pays, et dans la promotion économique et l’investissement au bénéfice du Maroc.

A cet effet, le groupe met à disposition de sa sa succursale à Shanghai, l’ensemble de son réseau international, soit plus de 1650 agences à travers le monde pour apporter toute son expertise métier et accompagner les investisseurs tant en Afrique qu’en Chine.

Grâce à sa présence à Shanghai, le groupe BMCE Bank of Africa a pour ambition de devenir l’un des compensateurs majeurs de la monnaie Renminbi (RMB) en Afrique et ce, après accord de l’autorité chinoise. Ainsi, la succursale BMCE Bank International Shanghai sera le point de départ pour accompagner les financements en devises étrangères et en RMB.

En parallèle, BMCE Bank International Shanghai va fortement soutenir les institutions chinoises, qui souhaitent investir en Afrique à travers des deals proposés par l’ensemble des filiales qui travaillent au service de l’Afrique ou en participant directement dans les financements. Un projet qui a déjà démarré et qui va se fructifier grâce à la présence du groupe en Chine.

La succursale de BMCE Bank Of Africa à Shanghai est une plateforme destinée à devenir une banque de référence dans les échanges commerciaux avec l’Afrique grâce à son large réseau sur le continent africain.

D’ores et déjà engagé dans plusieurs projets renforçant les relations économiques entre le Maroc, l’Afrique, la Chine et le reste du monde, le groupe BMCE Bank of Africa s’est engagé depuis plusieurs années dans une politique de diversification du réseau de ses correspondants, en scellant des partenariats d’envergure visant à mettre en place des Fonds de financement pour PME et à encourager la coopération entre le Maroc et la Chine, notamment avec la China Development Bank Corporation (CDBC), l'une des banques leaders sur la place chinoise.

Il a, par ailleurs, organisé la première édition des rencontres B to B sur le thème du CAIM (China Africa Investment Meetings) avec plus de 250 investisseurs et chefs d’entreprises du Maroc, de Chine et d’Afrique subsaharienne qui se sont réunis pour échanger et sceller des partenariats dans divers secteurs d’activité d’intérêt commun, tels que l’automobile, l’agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, la logistique et les infrastructures, etc.

Afin de renforcer davantage son positionnement en Chine, BMCE Bank Of Africa a aussi activement pris part aux travaux du Forum Économique Chine-Maroc, où plusieurs mémorandums d’entente ont été scellés avec des opérateurs industriels et financiers chinois. Ce sont toutes ces articulations qui permettent aujourd’hui au groupe BMCE Bank of Africa de se positionner en tant qu’acteur économique de référence pour le développement des relations sino-africaines.