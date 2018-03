© Copyright : Le360

A Dakhla, la perle du Sahara marocain, une multitude de chantiers est en cours, dans les domaines de l'habitat, du commerce, du tourisme, de l'éducation et de la santé. La ville se développe à un rythme soutenu. Reportage sur place de le360.

Le vice-président du Conseil régional de Dakhla, Chadli Larabas, a indiqué à le360 que, dans le cadre du nouveau plan de développement de la région, une enveloppe budgétaire de quelque 17 milliards de dirhams s'ajoutera au budget actuel qui sert à financer une série de projets de développement, notamment dans les secteurs sociaux tels que l'enseignement, la santé et l'habitat.

Le tourisme connaît aussi un essor notable. En témoigne la réouverture de la ligne aérienne entre Paris et Dakhla qu'assure la compagnie Transavia. Ce vol a repris jeudi 15 mars, selon une source sur place.

De 2017 à 2018, pas moins de cinq hôtels haut de gamme ont été construits ou mis en chantier. Omar Ben El Kahla, gestionnaire de l'hôtel PK25, a conduit pour le360 une visite guidée au sein de ce luxueux hôtel situé en bord de lagune.

«Cet hôtel est un projet écologique, le deuxième après l'hôtel Ouest Point (du même investisseur). Il a été édifié sur ce lieu pour faciliter et encourager le kite surf. Doté de 40 chambres, il a été construit sur un site panoramique. PK25 est proche de quatre autres hôtels du même type, mais de plus petites tailles et éloignés de la côte.