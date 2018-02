© Copyright : DR

Kiosque360. Le président de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a présenté un plan de développement régional d’une enveloppe de 17,7 milliards de dirhams. Connue pour être une destination touristique, la région entame sa mue pour devenir un hub dans le Sud.

La région Dakhla-Oued Eddahab est en passe de devenir un territoire inclusif et durable, annonce, dans son édition du 26 février, le quotidien Aujourd’hui le Maroc qui consacre un article au nouveau positionnement de la région. En effet, Dakhla-Oued Eddahab se lance dans un véritable chantier économique qui ambitionne de la positionner comme un hub régional dans le Sud. «La région bénéficie d’une position géostratégique indéniable lui conférant le statut de porte du royaume sur l’Afrique», explique Yanja El Khattat, président du conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, cité par le journal. Ce dernier ajoute que deux caps sont à franchir, à savoir 2022 et 2025. Le but est d’atteindre un taux d’activité de 62,8%, soit 29.750 postes à créer en 2022 et 45.150 en 2025, précise le quotidien.