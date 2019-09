© Copyright : le360

Alliances Développement affiche une structure financière d’un groupe solvable et bancable, tient à rassurer le management du groupe immobilier, lors d’un point de presse, vendredi à Casablanca, consacré à la présentation des résultats semestriels.

Un chiffre d’affaires de 1,05 milliard de dirhams, un résultat net consolidé 102 millions de dirhams et un endettement net à son plus bas historique, soit 2,1 milliards de dirhams, etc. Les indicateurs commerciaux et financiers du groupe présidé par Alami Lazrak sont dans le vert. Quatre ans après la mise en place de son plan stratégique de restructuration, le groupe Alliances a repris son rythme de production normatif.

Le management du groupe se montre confiant quant aux perspectives d’avenir avec le déploiement d’un programme de développement en phase avec les attentes du marché, aussi bien au Maroc qu’à l’international.

Le pôle habitat social et intermédiaire du groupe Alliances couvre 18 projets en cours dont le restant à livrer s’élève à 23.033 unités représentant un chiffre d’affaires restant à réaliser de 7,9 milliards de dirhams. Ces projets en cours comprennent 4 nouveaux projets lancés en 2018, établis sur une assiette foncière de 588 hectares et représentant un chiffre d’affaires de 6,2 milliards de dirhams. Quatre autres projets sont en cours de lancement sur une assiette foncière de 221 hectares d’ores et déjà sécurisée par le groupe. La consistance globale de ces projets est de 14.766 unités pour une valeur immobilière totale (VIT) de 5,4 milliards de dirhams.

Le pôle résidentiel et golfique compte à son tour 7 projets en cours dont la consistance restant à livrer s’élève à 287 unités, représentant un chiffre d’affaires restant à réaliser de l’ordre de 1,1 milliard de dirhams. Deux autres projets sont en cours de lancement sur une assiette foncière de l’ordre de 12 hectares, d’ores et déjà sécurisée par le groupe. La consistance globale de ces projets est de 313 unités pour une valeur immobilière nette totale de 771 millions de dirhams.



S'agissant des projets à l'international, le management a fait le point sur le projet «Les Résidences Akwaba», situé à 25 kilomètres au nord d’Abidjan, lequel consiste à réaliser 4.375 unités de logements sur un terrain de 65 hectares acquis auprès de l’Etat. Une première tranche comprenant 672 unités de logement a été livrée à fin 2017. Les tranches ultérieures du projet font l’objet de discussions en cours avec des partenaires locaux pour l’acquisition de 2.000 logements, est-il précisé.

Le groupe affirme avoir signé un protocole d’accord avec la république du Cameroun et la Banque Atlantique, d’un montant de 3 milliards de dirhams. Ce projet prévoit la construction et l’équipement de 8 centres hospitaliers régionaux dans les 8 chefs-lieux de région; la construction de 800 logements sociaux et leurs équipements sociaux-culturels et, enfin, la réhabilitation de 3 plateaux techniques des hôpitaux de Douala et Yaoundé. Les premières livraisons ont débuté courant 2018 pour une livraison totale des projets en 2020.

Par ailleurs, le groupe Alliance annonce avoir signé un nouveau contrat pour la réalisation du siège du Conseil de l’entente (une Tour de 20 étages) à Abidjan, pour un investissement global de 600 millions de dirhams.