© Copyright : DR

La tranche prioritaire du Pôle Urbain Mazagan (PUMA), développée par la filiale de l'OCP, Saedm, sera commercialisée à partir de fin mars courant.

A partir de la fin de ce mois de mars, la Société d’aménagement et de développement de Mazagan (Saedm S.A), filiale du groupe OCP à hauteur de 51% aux côtés de la Direction des domaines de l’État marocain, entamera la commercialisation de la tranche prioritaire de son Pôle urbain de Mazagan (PUMA).

C’est ce qu’annonce un communiqué diffusé par le groupe à l’occasion de la participation de la Saedm à l’édition 2018 du salon international des professionnels de l’immobilier «MIPIM», réunissant tous les acteurs influents de l’ensemble des secteurs de l’immobilier et qui se tient à Cannes du 13 au 16 mars courant.

La même source ajoute que les travaux d’aménagement de cette tranche, qui porte sur 200 hectares et prévoit le développement d’ici 2024 de près de 4.000 unités résidentielles, avancent conformément au calendrier prévu. Cette tranche est, d’abord, composée de parcelles au sein de la «Centralité A» comprenant notamment du résidentiel, des équipements éducatifs (école, collège et lycée) et universitaires ainsi que des commerces, des bureaux, un hôtel et un village des arts.

Ensuite, il y a les parcelles de la «Centralité D» située à proximité du parc des expositions internationales qui est déjà opérationnel. «Celles-ci porteront principalement sur le développement d’un Campus Mazagan, comprenant des bureaux du Groupe OCP, un siège pour Jesa, une antenne pour l’Université Mohammed VI Polytechnique et un incubateur d’entreprises», peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, cette tranche prévoit l’aménagement d’un boulevard forestier central qui permet de relier les deux extrémités du projet.

Notons que l’objectif de la participation de Saedm au salon de Cannes est de positionner le nouveau pôle urbain en particulier, et les opportunités immobilières au Maroc en général, dans l’échiquier mondial des professionnels de l’immobilier.