Le groupe parlementaire de l'Istiqlal vient d'adresser un courrier au nouveau ministre de l'Economie et des finances, l'interpellant sur la récente pénurie de cash et pannes des Guichets automatiques bancaires (GAB) ayant pénalisé les clients lors de la semaine de l’Aïd.

Le groupe parlementaire istiqlalien, par l'intermédiaire de son député Omar Hjira, a envoyé lundi 27 août une question orale urgente à Mohamed Benchaâboun dans laquelle le ministre de l'Economie est invité à fournir les explications nécessaires au sujet de la crise de cash ayant frappé le Maroc lors de la semaine de l’Aïd.

"En tant que banquier professionnel, doté d'une grande expérience en la matière, nous vous demandons de préciser les causes de cette situation irresponsable vécue par les clients durant la fête de l'Aïd al Adha", est-il écrit dans la lettre dont le360 détient une copie.

Omar Hjira a demandé au ministre des Finances d’informer l’opinion publique sur les mesures futures à prendre pour que ce type de pannes ne se reproduise plus.

A noter que la pénurie de cash dans les guichets automatiques a fortement marqué l’actualité durant la semaine allant du 17 au 23 août, et a constitué une première dans les annales du secteur bancaire. Cette pénurie a provoqué le désarroi chez bon nombre de clients.

Du côté des banques, on explique que cette situation a été provoquée par "l’ampleur" de la demande en cash. Celle-ci aurait atteint des niveaux record. Cela est dû surtout au calendrier chargé des congés des banques, lequel a prévu quatre jours fériés, soit un total de six jours chômés et payés, weekend inclus. On estime à plus de 6 milliards de dirhams le volume total retiré via les GAB de l’ensemble des banques durant cette période, dont 2,15 milliards de dirhams auprès de la Banque Populaire et 1,7 milliard de dirhams du côté d’Attijariwafa bank.