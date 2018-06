© Copyright : DR

La banque étoffe son offre de services digitaux en lançant sa solution de m-payment «DabaPay».

La banque a levé le voile ce lundi 4 juin sur son nouveau service mobile de paiement, baptisé «DabaPay». «En accord avec les nouveaux usages du mobile et l’évolution fulgurante de ce marché, BMCE Bank élargit la palette de ses services digitaux et s’aligne sur les besoins de ses clients pour proposer de nouvelles solutions innovantes», souligne la banque dans un communiqué.

Il s'agit d'une solution de portefeuille virtuel, adossée à un compte bancaire, à un compte de paiement ou à une carte prépayée, permettant de réaliser différentes opérations bancaires: transfert d’argent instantané, versement via différents canaux, retrait sans carte sur l’un des 800 GAB de BMCE Bank et, enfin, consultation de solde et téléchargement des relevés des opérations.