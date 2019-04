© Copyright : DR

Un dispositif spécial a été déployé par l'ONCF lors de la période des vacances scolaires, du 29 mars au 14 avril 2019. En voici le bilan.

À l’occasion des vacances scolaires (mi-deuxième semestre de cette année), l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a adopté un plan de transport «Spécial Vacances» durant la période du vendredi 29 mars au dimanche 14 Avril 2019: offre de trains étoffée, renforcement et mobilisation des équipes d’accueil, d’assistance et d’information des voyageurs en gares et à bord des trains, diversification des canaux de ventes, etc.

Grâce à ce dispositif spécial, conjugué avec les temps de parcours réduits et le nouveau concept de voyage déployé (places assises garanties, tarifs attractifs pour les différents segments, réduction sur les achats des billets par anticipation, confort à bord, ponctualité et qualité de service améliorés…), l’ONCF a pu réaliser de belles performances au cours de cette période:

• Environ 4.000 trains ont circulé permettant d’offrir plus de 120.000 places quotidiennement

• Le transport de plus de 2 millions de voyageurs avec un pic de 130.000 voyageurs atteint la journée du lundi 8 avril

• Un taux de régularité maintenu à 94% en dépit de la forte affluence.