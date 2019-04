© Copyright : DR

L’ONCF renforce les services digitaux en lançant un service de réservation de taxi permettant aux clients d’aller de ou vers leur destination en toute facilité et fluidité, tout en leur évitant le stress de recherche d’un moyen de locomotion urbain.

Fruit d’un partenariat entre l’ONCF et la société Heetch Maroc, ce service met en relation les passagers et les petits taxis de la ville. «Lancé en site pilote, le 27 mars dernier au niveau de la gare de Casa-Port, le service «ONCF TAXI» destiné à l’ensemble de la clientèle de proximité, sera par la suite généralisé à d’autres gares de Casablanca, avant d’être déployé dans d’autres villes du Royaume», souligne le transporteur public dans un communiqué.



Les clients ONCF pourront accéder à ce service à partir de la nouvelle version de l’application ONCF TRAFIC qui comprend également d’autres fonctionnalités, telles que la création et la personnalisation d’un compte, la programmation de trains en favoris et la réception de notifications sur l’état du trafic en temps réel. A l’occasion du lancement du nouveau service « ONCF TAXI », tous les clients pourront bénéficier gratuitement d’une 1ère course offerte par l’ONCF.