L’opérateur télécoms global vient de se voir attribuer le prix «New Product Innovation Award», délivré par le cabinet de conseil américain Frost & Sullivan. Ce prix vient récompenser les efforts d’innovation d'Inwi dans son cœur de réseau.

«Inwi a procédé, depuis plusieurs années, à une large modernisation de nos infrastructures et de notre architecture réseau avec notre partenaire Huawei. Nous disposons désormais d’une infrastructure à la fois moderne et agile, qui est capable de s’adapter à toutes les évolutions technologiques qu’elles soient actuelles ou futures», souligne Inwi dans un communiqué, citant Alexei Kharlamov, directeur technique et systèmes d’information chez Inwi.



Inwi s’est en effet doté d’infrastructures réseau évolutives et de solutions innovantes. Pour rappel, l’opérateur de télécoms a été le premier à avoir réussi à expérimenter avec succès au Maroc une connexion mobile à plus de 1Gigabyte/seconde. En inaugurant son Data Center à Rabat Technopolis, le plus grand jamais construit au Maroc, et le premier cloud souverain, Inwi a tenu à ce que son cœur de réseau soit équipé de plateformes virtualisées de dernière génération.

Cet esprit d’innovation est ancré dans l’ADN d'Inwi. C’est ainsi que l’opérateur a lancé récemment sa marque télécom à 100 % digitale, «Win by inwi», Win étant un univers inédit, interactif et évolutif, où l’intégralité des parcours et des services, de la souscription à l’assistance client, sont dématérialisés.

Inwi a également été le premier opérateur de télécommunications au Maroc à lancer un service de Mobile Money. Baptisé «inwi money», ce service permet aux usagers d’accéder, par un simple clic, à toute une palette de services financiers. Ils peuvent ainsi transférer de l’argent, recharger des unités sur leur ligne téléphonique, payer leurs factures ou réaliser des achats auprès des marchands partenaires.