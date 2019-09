© Copyright : DR

L’opérateur de télécoms Inwi vient de lancer son nouveau service, Inwi money, ce mardi 3 septembre à Casablanca. Ce service de mobile money, premier du genre au Maroc, permettra à ses usagers d’effectuer des transactions et des transferts d’argent à partir de leur téléphone mobile. Les détails.

L’opérateur de télécoms Inwi annonce, ce mardi 3 septembre 2019, le lancement d’Inwi money, sa solution de paiement mobile. Un nouveau service qui permet à chaque détenteur de téléphone portable de disposer d’un "porte-monnaie mobile" et ainsi d'avoir accès à de nombreux services financiers.

C'est là une première au Maroc, et Inwi devient ainsi le premier opérateur de télécoms à proposer ce type de service, déjà très populaire dans d'autres pays d'Afrique.

"Inwi money s’est donné pour ambition de contribuer, de façon significative, à l’inclusion financière au Maroc, en dynamisant les usages transactionnels au travers d’une palette de services accessibles au plus grand nombre", explique, dans un communiqué, Ghassane El Machrafi, Chairman de Inwi money.

En effet, ce nouveau service permet aux usagers d’effectuer des transactions ou des transferts d’argent à tout moment de la journée en quelques clics sur leur téléphone, sans devoir passer par une agence ou une personne physique. Inwi Money permettra aussi à ses usagers, habitants dans des régions enclavées, d’accéder aux différents types de services financiers que propose ce service.

"Inwi money favorisera l’émergence de nouveaux services digitaux financiers qui permettront à nos clients, qu’ils soient bancarisés ou pas, d’accéder à des outils de paiement et de transfert dématérialisés et entièrement sécurisés. C’est une nouvelle manière pour nos clients de gérer leur argent en mettant davantage de mobilité et d’instantanéité dans leur quotidien", indique Nicolas Lévi, CEO d’Inwi money, dans ce même communiqué.

Voici, par ailleurs, les quatre types de services que propose Inwi money dès aujourd'hui.

1. Alimenter et retirer de l’argent

Les clients de Inwi money peuvent retirer l’argent de leur porte-monnaie mobile auprès de l’ensemble du réseau d’agences et de détaillants agréés Inwi money. Ils peuvent également garder ces sommes sur leur porte-monnaie mobile et les utiliser pour leurs paiements ou leurs transferts à venir.

2. Transférer de l’argent

Les clients d'Inwi money peuvent recevoir, directement sur leurs téléphones, des transferts nationaux et bientôt internationaux ou des versements d’argent. Ils peuvent également transférer de l’argent vers un client Inwi money en renseignant son numéro de téléphone. Ce dernier, reçoit alors immédiatement une notification qui lui permet de bénéficier, de manière instantanée, de son transfert.

3 – Payer ses factures et recharger son téléphone

Grâce à Inwi money, les utilisateurs peuvent régler leurs factures Inwi, effectuer des recharges téléphoniques, directement depuis leur téléphone, et à tout moment de la journée.

4 – Payer auprès des commerçants (ou même des cabinets médicaux)

Les clients peuvent aussi réaliser des paiements auprès de certains professionnels (commerçants, détaillants, médecins, etc.) qui accepteront les paiements Inwi money. Le paiement sera ainsi instantané, et ne nécessitera plus d’avoir systématiquement du cash sur soi.

L’accès à ce service n’est pas seulement destiné aux clients Inwi. Les utilisateurs de smartphones peuvent télécharger gratuitement l’application, tandis que les détenteurs de téléphones classiques peuvent utiliser les codes USSD.

Le client n’a aucun document à produire pour activer son porte-monnaie mobile tant qu’il ne dépasse pas le plafond de 200 Dirhams. Au-delà, il devra se rendre en boutique Inwi pour activer un plafond supérieur (jusqu’à 20.000 Dirhams), précise l’opérateur.

Côté tarif, la plupart des services sont gratuits, tels que la création d'un compte, l’activation du porte-monnaie Inwi money, les versements, les paiements de recharges Inwi et les réceptions de transferts. Seuls les transferts d’argent sont payants, sous forme de commission en fonction du montant transféré.

Grille des tarifs pour les transferts d'argent via Inwi money

© Copyright : DR

Ce nouveau service permettra d’enrichir l’offre et l’accès aux services financiers au Maroc, et surtout de rattraper le retard qu’accuse le royaume, en termes de paiement mobile, sur ses voisins africains.

Avec plus de 100 millions de comptes actifs et un volume de transactions de 5.3 milliards de dollars US en 2017, l’Afrique est le leader mondial du mobile money.