© Copyright : DR

Kiosque360. L’Office dévoile son plan d’action pour l’année 2018. Cette feuille de route, qui nécessitera un budget de 3,7 milliards de dirhams, permettra à l’OFPPT d’améliorer la qualité de la formation, les prestations aux entreprises et l’employabilité des jeunes.

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) dévoile sa nouvelle feuille de route. Cette dernière vise à permettre à l’Office d’améliorer la qualité de la formation, les prestations aux entreprises et l’employabilité des jeunes, affirme Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce 20 février, ajoutant que ce plan d’action 2018 nécessitera un budget de 3,7 milliards de dirhams.

Concernant le volet de la formation, l’Office compte porter sa capacité d’accueil à 592.000 places pédagogiques en formation initiale.

De même, 24 nouveaux centres, dont 12 sectoriels et 12 multiservices, seront créés et porteront le réseau à 370 établissements de formation professionnelle. Aussi, l’OFPPT va-t-il lancer 30 opérations d’extension et d’aménagement de centres existants. Le journal indique que le développement de la formation par alternance sera maintenu avec 113.000 places pédagogiques. Sur le plan des prestations aux entreprises, l’Office poursuivra le développement d’une offre de formation continue, adaptée et diversifiée, qui sera déployée au profit de 280.000 bénéficiaires.

A ces divers chantiers, s’ajoute l’accompagnement post-création de 600 entreprises nouvellement créées. Ainsi, 26 établissements seront présentés à la procédure de certification selon la nouvelle version de la norme ISO 900. Aujourd’hui Le Maroc précise aussi que l’OFPPT procédera à la réorganisation de ses structures, en vue d’améliorer sa gestion interne. En 2018, 618 agents seront également recrutés.