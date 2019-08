© Copyright : DR

Les transactions de paiement sans contact (NFC) par cartes bancaires marocaines ont connu une croissance fulgurante depuis le début de l’année 2019, fait savoir le Centre monétique interbancaire dans un communiqué.

Sur les 7 premiers mois de l’année, pas moins de 252.083 transactions ont été effectuées en mode sans contact pour un montant de 51,3 millions de dirhams. Le panier moyen est de 203 DH (vs 420 DH pour les transactions contact).

Des actions de formation et de sensibilisation des commerçants durant les mois de mars et avril ont permis une nette accélération de ce type de paiement, plus simple, plus rapide et offrant une expérience client plus agréable, ajoute le communiqué du CMI.