Selon les chiffres publiés par le CMI, BMCE Bank of Africa domine les paiements dits "Contactless", avec une part de 83% du volume global, estimé à 51 millions de dirhams à fin juillet 2019.

En plus de l’équipement de l’ensemble de ses cartes par la fonctionnalité «Contactless» aux meilleurs standards de sécurité, BMCE Bank of Africa souligne dans un communiqué avoir introduit plusieurs nouveautés en matière de services monétiques et moyens de paiement. Il s’agit notamment de:

- Le M-Walet «DabaPay» permettant le transfert d’argent et le paiement via mobile;

- La carte BMCE World Elite dotée d’un Bracelet Contactless qui permet de réaliser toutes les opérations de paiement même en l’absence de la carte;

- La carte biométrique qui permet à son détenteur de s’authentifier, au moment du paiement, par signature biométrique via la technologie de l’empreinte digitale;

- Différentes cartes 3 en 1: paiement et retrait au Maroc, paiement international et paiement E-commerce sur les sites marchands;

- Activation multicanale et à distance de la dotation touristique;

- Adhésion à des programmes de fidélité, de voyage et de lifestyle à travers des applications mobiles.