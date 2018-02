© Copyright : DR

A l’occasion de l’anniversaire de ses 20 ans, Salafin a dévoilé ses ambitions à l’horizon 2020. Une nouvelle identité visuelle, une mutation en profondeur de sa stratégie, une transformation digitale, de nouveaux défis de croissance… Vaste programme pour le plus grand confort des clients de Salafin.

Cette nouvelle stratégie s’appuie sur les remontées positives d’une étude de satisfaction clients réalisée sur un panel de 422 personnes. In fine, 92% des clients s’avèrent satisfaits de l’expérience Salafin, tant au niveau du parcours d’informations, que de la souscription ou de l’étape cruciale de l’après-vente.

La digitalisation de l’expérience client

Efficace, ergonomique et simple d’utilisation, la nouvelle plateforme de Salafin répond aux nouveaux axes de développement de la stratégie de l’organisme de crédit, lesquels aboutiront à une installation fluide et progressive de la proximité avec le client.

Désormais, plus besoin d’attendre de longues semaines avant d’obtenir un accord de principe pour une demande de crédit. La nouvelle plateforme digitale de la marque permettra dorénavant de souscrire à un crédit en ligne et d’obtenir une réponse immédiate. Le suivi en ligne d'un dossier sera également possible pour le client via le site web de Salafin ou d'une application dédiée. Une qualité de service qui permettra de simplifier considérablement les projets à venir des clients.

Une nouvelle identité visuelle

Pour célébrer ses 20 ans, Salafin se place sous le signe du renouveau. Premier symbole de cette nouvelle ère, le logo de l’organisme de crédit, entièrement revisité. Le rouge orangé s’impose donc désormais en lieu et place du bleu.

La lettre «S», initiale de Salafin, est quant à elle dessinée sous la forme d’une vague d’énergie entourant une perle nacrée. L’usage de la perle du logo BMCE Bank vient rappeler la position qu’occupe Salafin au sein du groupe.

Pour en savoir plus: www.salafin.com