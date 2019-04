© Copyright : DR

Selon Moody’s, le profil de crédit du Maroc (Ba1 stable) reflète sa résilience démontrée aux chocs internes et externes, soutenu par l'accès du gouvernement à des marchés de capitaux nationaux relativement profonds, ce qui le protège de la volatilité des marchés internationaux des capitaux.

Le maintien de la note souveraine du maroc reflète également la réorientation structurelle du Maroc vers des industries d'exportation à plus forte valeur ajoutée et en tant que plaque tournante du commerce entre l'Europe et l'Afrique, a souligné Moody's dans son rapport publié ce mercredi 10 avril.

«Le positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, est reflété par l'expansion de ses banques en Afrique subsaharienne et est soutenu par une infrastructure de transport améliorée», explique Elisa Parisi-Capone, vice-présidente, analyste principale de Moody's et co-auteur du rapport.

Le Maroc aurait pu obtenir une note plus élevée si ce n’est le niveau relativement bas de son PIB par habitant, une croissance non agricole modérée et un stock de dette relativement élevé, bien qu'abordable.

La résilience du profil de crédit aux chocs budgétaires et externes, de ces dernières années, ne laisse entrevoir qu'une probabilité limitée de dégradation de la note à court terme, bien que la poursuite de la détérioration des finances publiques ou la matérialisation d'importants passifs éventuels des entreprises d'État ou du secteur bancaire ne soient pas négatives, conclut le rapport de Moody’s.