Kiosque360. La capitale économique compte 1,7 million de mètres carrés de surface de bureau disponible. Toutefois, l’offre structurée est faible. Une donne qui pourrait changer avec les plateaux haut de gamme qui seront livrés en 2019 et 2020 au niveau de Casa-Anfa.

A l’instar de l’immobilier résidentiel, l'immobilier professionnel a connu un ralentissement durant le second semestre de l’année dernière. En effet, rapporte l’Economiste, citant la filiale marocaine du cabinet conseil en immobilier professionnel Jones Lang LaSalle (JLL) dans sa livraison du vendredi 19 avril, si près de 50.000 m2 de bureaux ont été introduits durant le premier semestre de l’année écoulée, aucune offre nouvelle ne l’a été durant les 6 derniers mois de 2018.

Une situation qui pourrait s’expliquer par l’anticipation de certains promoteurs. En effet, l’offre de surface de bureau disponible paraît importante. Celle-ci est estimée à hauteur de 1,7 million de m2. Toutefois, selon les experts de l’immobilier professionnel, ce chiffre est à relativiser sachant que seuls 230.000 m2 sont jugés structurés.

En ce qui concerne les transactions, celles-ci ont chuté au niveau de tous les segments du marché. Selon le quotidien économique, les experts de JLL expliquent cette situation par la «baisse de la demande et une rareté des actifs matures, de bonne qualité».

Quant aux loyers, ceux-ci ont connu une certaine stabilité l’année dernière du fait de l’«équilibre entre l’offre et la demande».

Pour l’année en cours, les perspectives semblent plus prometteuses au niveau de l’immobilier de bureau. Quelque 90.000 m3 sont en chantier et devront accroître le stock existant. Cette offre sera tirée par Casanearshore dont les livraisons en 2019 et 2020 sont estimées à 50.000 m3. De même, plus de 17.000 m3 sont attendus du nouveau complexe Marina Shoping.

Par ailleurs, l’offre en immobilier professionnel de Casablanca va s’enrichir en 2019 et 2020 grâce aux livraisons des premiers plateaux de bureaux haut de gamme de Casa-Anfa avec, notamment, les offres de la Tour de Casa Finance City (CFC) et du centre d’affaires Yasmina Signature. En tout, pas moins de 200.000 m2 de surfaces viendront enrichir l’offre d’immobilier de bureau à Casablanca.