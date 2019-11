© Copyright : DR

Le Groupe OCP réalise de belles performances à fin septembre, en dépit d’un contexte de baisse générale des prix. Cela reflète les avantages compétitifs du groupe, à savoir sa forte présence à l’international, sa flexibilité industrielle et son leadership en termes de coûts.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2019, les conditions de marché étaient moins favorables en comparaison avec la même période une année auparavant. En effet, le marché a connu une baisse générale des prix, en lien avec le recul des cours des matières premières et l’augmentation des stocks d’engrais pour certains importateurs.

Dans ce contexte, le groupe présidé par Mostafa Terrab s’est appuyé sur ses avantages compétitifs, notamment sa présence à l’international, sa flexibilité industrielle et son leadership en termes de coûts pour adapter de façon ciblée son portefeuille de produits à l’évolution de la demande et profiter au mieux des opportunités du marché. Le groupe a ainsi consolidé sa position en Afrique et a augmenté ses exportations d’acide phosphorique en Asie et ses exportations d’engrais en Europe et en Amérique Latine.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 3% pour atteindre 42,4 milliards de dirhams, principalement grâce à la forte augmentation des ventes d’acide phosphorique alors que les ventes d’engrais et de roche sont restées globalement stables par rapport à la même période en 2018.

Le segment de la roche a bénéficié d’une légère amélioration des prix largement neutralisée par la baisse des volumes exportés. Pour ce qui est des ventes d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés, l’augmentation résulte principalement de la hausse des volumes exportés, compensant largement la baisse des prix de l’acide et atténuant partiellement le repli des prix du DAP (engrais le plus commun).

Indicateurs de performance

• Le chiffre d'affaires: +3%

- Septembre 2019: 42.454 millions de dirhams

- Septembre 2018: 41.100 millions de dirhams

• L'Ebitda: + 2%

- Septembre 2019: 13 077 millions de dirhams

- Septembre 2018: 12 830 millions de dirhams

• La marge d'EBITDA : solide au même niveau que l’année dernière

- Septembre 2019: 31%

- Septembre 2018: 31%

• Les dépenses d'investissement à fin septembre 2019: 8,5 milliards de dirhams.