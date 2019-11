© Copyright : le360

Le groupe OCP a présenté, ce lundi 25 novembre à Casablanca, @tmar, sa nouvelle application mobile de conseils agricoles. Développée par l'OCP avec et pour les agriculteurs, l’application, totalement gratuite, est déjà disponible. Elle offre un large panel de services. Les détails.

En présentant à la presse @tmar, sa nouvelle application de conseils agricoles, ce lundi 25 novembre, le groupe OCP étend son support de proximité à tous les agriculteurs du royaume et enrichit le dispositif Al Moutmir d’un nouvel outil.

L’application @tmar, développée par l’OCP, avec et pour les agriculteurs, offre plusieurs services d’accompagnements et d’informations sur différents volets: agronomique, technique, opérationnel, choix des intrants et financier.

Six services sont dès à présent opérationnels:

1. Suivre ma parcelle : un service qui dote l’agriculteur d’outils d’assistance pour suivre sa parcelle tout au long de l’itinéraire technique de sa culture.

2. Mon NPK : un outil scientifique permettant d’orienter l’agriculteur dans le choix de l’engrais NPK à utiliser pour un rendement optimal. Ce service prend en considération les potentialités agro-climatiques de la région ainsi que les résultats des analyses de sol de sa parcelle et de la culture qu’il compte entreprendre.

3. Simulateur de rentabilité : ce service permet à l’agriculteur d’adopter une approche économique qui confirme la viabilité et la rentabilité de toute opération avant son exécution.

4. Météo : l’agriculteur est informé en temps réel, grâce à ce service, des données et des prévisions météorologiques les plus précises concernant sa région (précipitations, évapotranspiration, vent, humidité des sols…)

5. Infos marché: un service informationnel sur les cours mondiaux des produits agricoles qui pourraient intéresser aussi bien les agriculteurs que l’écosystème.

6. Docteur plantes : grâce à l’intelligence artificielle, cet outil aide l’agriculteur à identifier le « bioagresseur » de sa culture et lui propose des remèdes adaptés. Il suffit que l’agriculteur prenne en photo la plante malade et le service lui offrira le diagnostic et la stratégie de lutte à adapter.

Pas moins de 150 ingénieurs spécialisés dans différents domaines ont contribué à la création de cette application facile et intuitive qui repose cependant sur des concepts et modèles technologiques avancés, telle que l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite et bien d’autres qui permettent d’apporter des recommandations sur mesure et au moment opportun à chaque agriculteur en fonction de ses besoins.

« L’applicatif comprend d’ores et déjà les cultures phares du pays, céréales, légumineuses, arboriculture et maraichage… et nous serions ravis de rajouter au fur et à mesure d’autres cultures en fonction de la manifestation du besoin qui émanerait du terrain de la part des agriculteurs » a indiqué Fatiha Charradi , vice-présidente et local market farm development du groupe OCP.

@tmar est donc une application vouée à s’enrichir et évoluer au fil du temps mais surtout en fonction de son utilisation sur le terrain par les agriculteurs.

S’appuyant sur plusieurs acquis développés par le royaume, cette application résulte de la collaboration entre l’OCP et différents partenaires.

Le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts pour l’élaboration de la carte de fertilité des sols.

L’expertise scientifique développée par les institutions scientifiques nationales et notamment l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), l’école nationale de l’agriculture de Meknès (ENA) et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben guérir (UM6P).

@tmar s’appuie également sur le savoir-faire technologique d’IBM et de Teal ainsi que sur la connectivité offerte par les différents opérateurs télécoms à l’échelle nationale, notamment en milieu rural.

Cette application a été conçue et développée dans sa globalité au Maroc et par des Marocains, elle est donc 100% Marocaine. Actuellement disponible gratuitement en Arabe et en Français sur l’ensemble des App store, deux autres versions, une en Amazigh et une autre en anglais, devraient voir le jour dans un futur proche.

Un call center ainsi que la page Facebook du dispositif Al Moutmir sont mis à la disposition des agriculteurs pour les guider et les accompagner dans l’utilisation des services qui composent l’application.

Agriculteurs à vos Smartphones !