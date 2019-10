© Copyright : DR

Chose promise chose due. Le ministère des Finances a entamé ce jeudi 31 octobre la publication des données déclaratives concernant les délais de paiement de 192 Etablissements et entreprises publiques (EEP). A fin juin, la palme du mauvais payeur est revenue à la chaîne publique 2M (Soread).

La publication des données sur les délais de paiement des EEP, qui s’inscrit dans la démarche globale de reddition des comptes, permettra de renforcer la transparence au niveau du suivi desdits délais et de sensibiliser et responsabiliser davantage toutes les parties prenantes concernées (organes de gouvernance et managers des EEP, autorités budgétaires, agents chargés du contrôle financier…) pour la prise de mesures et d’actions en vue de l’amélioration des délais de paiement des EEP.

Voici la liste des EEP ayant déclaré les délais les plus longs



Soread (327 jours)

Sonarges (276 jours)

Agence urbaine Kelaa Sraghna (200 jours)



Institut Pasteur du Maroc (200 jours)

Insitut national de la recherche agronomique (180 jours)

Université Moulay Ismail de Meknès (150 jours)

Centrale d’achat et de développement minier de Tafilalet et Figuig (150 jours)

Casa Transports (130 jours)

ONEE (128 jours)

ONCF (121 jours)

Ci-après le top 10 des bons élèves parmi les EEP ayant déclaré les délais les plus courts



Société Rabat Région Aménagements (2 jours)



Société marocaine d’ingénierie touristique (3jours)



Caisse centrale de garantie (4 jours)



Académie régionale d’éducation et de formation région Dakhla-Oued Eddahab (4 jours)



Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces de l’Oriental (4 jours)



Ecole nationale d’agriculture de Meknès (5 jours)



Agence urbaine de Skhirat-Témara (5 jours)



Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (6jours)



Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (8 jours)



Agence urbaine de Laâyoune Sakia El Hamra (8 jours)

A noter que les données publiées par l'Observatoire des délais de paiement couvrent également les les EEP qui ne communiquent pas leurs délais de paiement, outre les entités qui n'ont pas répondu aux réclamations des fournisseurs sur la plateforme AJAL.