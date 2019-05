© Copyright : DR

La CGEM a tenu, mardi à Casablanca, une séance de travail avec les représentants des institutions internationales, des agences et banques de développement et des représentations diplomatiques au Maroc.

Première en son genre, cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs administrateurs de la CGEM, a permis de discuter des moyens de consolider et de structurer un partenariat responsable, engagé et durable autour d’une plateforme commune et de créer de nouvelles synergies en faveur du renforcement du secteur privé marocain, souligne la confédération patronale dans un communiqué.

Lors de son intervention, le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM, a exposé les axes prioritaires de la confédération et invité les représentants des institutions internationales à accompagner les actions entreprises pour soutenir l’entrepreneuriat et relever les grands défis économiques et sociaux du Maroc.

Par ailleurs, la rencontre a été marquée par un exposé axé sur les chantiers prioritaires actuellement au menu des discussions entre la CGEM et le Gouvernement.

A l’issue de cette séance de travail, il a été convenu de mettre en place une plateforme digitale collaborative de consultation, d’appui et d’accompagnement afin de formaliser des projets concrets en faveur du développement des entreprises et de la création d’emplois, notamment ceux destinés aux jeunes.

Ci-après la liste des institutions internationales représentées lors de la rencontre de la CGEM:

Philippe Poinsot, Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc

Marie Françoise Marie-Nelly, Directrice, Banque Mondiale

Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, Directrice, BERD

Mihoub Mezouaghi, Directeur, Agence Française de Développement

Elwalid Hamour, Directeur Hub Régional, Banque Islamique de Développement

Lorenz Petersen, Représentant résident, GiZ

Markus Faschina, Directeur du Bureau de la KfW

Antje Göllner Scholz, Chef de Coopération, Ambassade d’Allemagne

Patrick Lemieux, Chef de Coopération, Ambassade du Canada

José Gilberto Scandiucci, Conseiller, Ambassade du Brésil

Takashi SAKODA, Premier Secrétaire, Ambassade du Japon

Richard Doffonsou, Économiste en chef, Banque Africaine de Développement

Sandrine Beauchamp, Chargée de Programme Secteur Privé, Délégation de l’Union Européenne

Hind Kadiri, Spécialiste Secteur Privé, Banque Mondiale

Said Mourabit, Économiste, Banque Islamique de Développement

Ahmed Djamai, Expert, ENABEL

Xavier Reille, Directeur du Bureau Maghreb, International Finance Corporation

Alejandro Alvarez de la Campa, International Finance Corporation

Dahlia Khalifa, International Finance Corporation

Maiko Miyake, International Finance Corporation

Nasser Kadiri, International Finance Corporation

Leila Rhiwi, Représentante, ONU Femmes

Hanan Hanzaz, Représentante, ONUDI

Florence Rolle, Représentante, FAO

Martine Thérer, Représentante Résidente par intérim, PNUD

Golda El-Khoury, Représentante, UNESCO

Behzad Noubary, Représentant adjoint, UNICEF

Lilia Naas, Directrice du Bureau Afrique du Nord, Commission économique pour l’Afrique

Natsuko Funakawa, Chargée de programmes, OIM