La décision d’annuler le conseil d’administration prévu ce mercredi 16 octobre, communiquée ce matin par le secrétaire général de la CGEM, ne fait pas l’unanimité au sein du patronat. Loin s'en faut.

«Le conseil d’administration convoqué par Mezouar sera maintenu et aura bien lieu ce mercredi 16 octobre à 15h00». Ces propos sont de Youssef Mouhyi, président de la CGEM Marrakech-Safi et conseiller parlementaire, vice-président de la commission des finances à la chambre des conseillers.

Mouhyi, qui a voulu nous faire part de «la position officielle des membres de droit du C.A» se demande comment le secrétaire général de la CGEM s’est octroyé le droit d’annuler un conseil convoqué en toute légalité.

Selon lui, la démission de Mezouar est intervenue après cette convocation. Personne n’a donc le droit d’annuler la réunion. «Nous ne sommes pas des enfants. Des personnes non élues veulent mettre la CGEM sous tutelle», dénonce-t-il.

Par membres de droit, on entend les président(e)s des fédérations sectorielles (au nombre de 33) et les présidents des CGEM régions (au nombre de treize). En revanche, les avis divergent concernant le statut des présidents des commissions, et l’on ne sait pas encore si ces derniers, après la démission de Mezouar, font toujours partie des membres de droit ou non.

La réaction des membres des présidents des régions et des fédérations intervient suite non seulement à l’annulation de la réunion de ce mercredi 16 octobre, mais aussi après l’appel lancé ce mardi par la présidente de la commission juridique, Safia Fassi-Fihri, invitant les membres du C.A à collecter les signatures nécessaires, afin de convoquer d’urgence une réunion de ce conseil et ce, conformément à l’article 24.1 des statuts de la CGEM. Safia Fassi-Fihri est même allée jusqu’à proposer quatre points à l’ordre du jour de cette réunion qui, selon nos informations, devait en principe avoir lieu le 24 octobre prochain.

Le président de CGEM Marrakech-Safi invite donc ceux qui militent pour tenir cette réunion d’urgence à se présenter dès demain au siège de la confédération patronale, afin de présenter et de débattre leurs propositions devant les membres de droit de la CGEM. Principal point à l'ordre du jour: la fixation de la date des prochaines élections d'un nouveau président et la désignation d'un vice-président par intérim.