Comme attendu, la réunion du conseil d’administration (C.A) de la CGEM, prévue ce mercredi 16 octobre et convoquée par Mezouar quelque jours avant sa démission, a finalement été annulée. La procédure menant vers une réunion d’urgence du C.A a, entre-temps, été enclenchée.

Comme indiqué dans un précédent article, les membres dits de droit du conseil d’administration s’activent pour collecter les signatures nécessaires afin de convoquer d’urgence une réunion dudit conseil et ce, conformément à l’article 24.1 des statuts de la CGEM.

«Dans le cadre des récents événements et compte tenu de la situation d’urgence, 1/5e des membres du conseil d’administration sont habilités à convoquer un conseil d’administration. Si vous êtes d’accord, il vous est possible de d’adresser au secrétaire général un e-mail à cet effet avec le texte suivant: Je vous prie, en qualité de membre du CA, et en vertu de l'article 24.1 des statuts de la CGEM de bien vouloir procéder à la convocation d'un CA dans les plus Brefs délais», peut-on lire dans le mailing adressé ce matin par la présidente de la commission juridique, Safia Fassi Fihri, destiné aux membres concernés (présidents des fédérations, présidents des antennes régionales de la CGEM, présidents des commissions permanentes).

Selon nos informations, ledit conseil, prévu le 24 octobre prochain, sera vraisemblablement présidé par Salaheddine Kadmiri, médiateur de la CGEM (il est également président du comité de suivi électoral au sein du patronat).

Quatre points sont proposés à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration:

- Constat de la démission du Président

- Organisation des futures élections

- Gestion des affaires courantes et gouvernance

- Approbation de la nomination du directeur général délégué de la CGEM, Jalal Charaf.