Commerce international: la guerre commerciale se poursuit entre la Chine et les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

© Copyright : DR

Kiosque360. Pas de répit entre Pékin et Washington. Les deux puissances, qui se livrent une guerre commerciale depuis plusieurs mois, viennent de prendre de nouvelles mesures protectionnistes. Toutefois, de plus en plus d’industriels américains commencent à dénoncer la politique de Donald Trump.

C’est une guerre sans merci que se livrent les deux puissances économiques mondiales. D’un côté, les Etats-Unis ont annoncé, ce jeudi 23 août, une série de taxes douanières qui viserait 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis. De l’autre, la Chine a immédiatement riposté en annonçant les mêmes mesures sur les produits américains importés en Chine. Selon le quotidien français Le Monde, qui s’intéresse au sujet dans une publication sur son site internet ce 23 août, les mesures prises par Washington visent à punir Pékin que Donald Trump accuse d’user de pratiques commerciales déloyales. Notons que le ministère chinois du Commerce a estimé que les mesures de représailles sont nécessaires. Le Monde précise que la Chine devrait par ailleurs déposer une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le journal ajoute que cette escalade, qui pourrait être suivie outre-Atlantique par une nouvelle vague sur 200 milliards de dollars d’importations supplémentaires dès septembre, survient quelques heures avant la deuxième journée de discussions entre Américains et Chinois à Washington. Il s’agit de pourparlers qui visent à mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. Et il va sans dire que ces nouvelles sanctions américaines n’augurent pas une issue favorable. Rappelons que 34 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis étaient déjà taxés depuis juillet dernier. Parmi les produits concernés, on peut citer les ordinateurs, les composants électroniques, les machines-outils ainsi que les microprocesseurs et les machines électriques. Côté chinois, 650 types de produits américains sont touchés par les mesures prises par Pékin. Il s’agit entre autres de produits agricoles, de denrées alimentaires, du pétrole, des plastiques et de produits chimiques. Aussi, la Chine taxe d’autres produits américains tels que les automobiles, les véhicules électriques hybrides, les véhicules tout-terrain et le caviar, le whisky, le jus d’orange, les motos, dont la marque américaine emblématique Harley-Davidson. Toutefois, force est de noter que de nombreuses voix, notamment des industriels, s’élèvent aux Etats-Unis pour dénoncer ces sanctions prises par l’Administration Trump. En effet, pas moins de 350 industriels, représentants de PME, de grands groupes et de fédérations professionnelles ont récemment entamé devant l'administration américaine six jours de consultations publiques sur la stratégie d'escalade tarifaire de Donald Trump.

Par Ismail Benbaba