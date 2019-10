© Copyright : DR

Le Crédit Agricole du Maroc développe une nouvelle dynamique de financement pour les porteurs de projets. Avec «Al Moustatmir Al Qaraoui, 5 ans, 5 emplois», voici comment la banque initie son ambitieux programme intégré d’accompagnement des entrepreneurs.

Suite aux orientations contenues dans le dernier discours du roi Mohammed VI, prononcé le 11 octobre dernier devant les députés et les conseillers du Parlement, c’est une véritable mutation dans la stratégie adoptée vis-à-vis de ses clients que le Crédit Agricole a décidé de mettre en œuvre.

En effet, pour atteindre les objectifs assignés par le discours royal, le Crédit Agricole du Maroc a opté pour une nouvelle approche par les résultats. Avec cette nouvelle stratégie, nommée «Al Moustatmir Al Qaraoui, 5 ans, 5 emplois», le Crédit Agricole opère une véritable rupture méthodologique et change sa politique menée jusqu’à présent en direction de ses clients.

Un double objectif sera à atteindre à terme, entre le Crédit Agricole du Maroc et ses clients: celui d’une part, de l’accompagnement financier et non financier des porteurs de projets pendant une période de cinq années, et d’autre part, cet engagement commun entre la banque et le porteur de projet de créer, a minima, cinq emplois.

Ayant pour but principal de promouvoir et d’accompagner l’entrepreneuriat, tout particulièrement en milieu rural, étant donné la vocation de la banque, le programme «Al Moustatmir Al Qaraoui, 5 ans 5 emplois», s’adresse à tous les porteurs de projets agricoles ou de projets en milieu rural. Dans l’ADN de ce projet, les engagements du Crédit Agricole du Maroc figurent dans toutes ses composantes.

Ce programme, qui s’inscrit donc dans la durée, transcende le simple octroi d’un crédit et d’un financement «classiques». Il vise, à moyen terme, non seulement la réussite du projet entrepreneurial mais aussi la création d’emplois (au minimum 5 emplois pour chaque projet), et ce, grâce à une mobilisation adaptée des ressources et des expertises du Crédit Agricole du Maroc. L’entrepreneur sera, par ailleurs, également accompagné par la banque jusqu’à la phase de maturité de son projet.

Pour ce faire, le Crédit Agricole du Maroc s’engage solennellement, auprès de ses clients et futurs clients, porteurs de projets, à une charte que cette institution bancaire a définie sur cinq points majeurs.

Premièrement, le Crédit Agricole du Maroc s’engage à accueillir tous les porteurs de projet dans les meilleures conditions de respect, de professionnalisme et de soutien. Institution bancaire dédiée à l’entrepreneur rural et agricole, le Crédit Agricole du Maroc s’engage en effet à offrir le même accueil aux meilleurs standards de qualité, d’écoute et de professionnalisme, à tous les porteurs de projets, quel que soit le degré de maturité de leur réflexion, ou leur niveau d’éducation et de formation.

Deuxièmement, la banque s’engage à étudier tous les projets quels qu’ils soient, à écouter, à conseiller dans le meilleur intérêt de tous: l’entrepreneur potentiel, ses futurs employés, ainsi que son écosystème familial et professionnel. A cet effet, un dispositif spécifique sera mis en place pour accompagner les porteurs d’idées, pour en faire, autant que possible, des porteurs de projets : modélisation des business plan, conseils d’experts sur la faisabilité technique, orientations, formations et encadrement. Tout sera mis en œuvre dans le cadre d’une pédagogie tournée vers le futur entrepreneur.

Troisièmement, le Crédit Agricole du Maroc s’engage à adapter les financements aux besoins immédiats (ceux de l’investissement initial) et dans la durée (en fonds de roulement, en besoins d’exploitation, etc.). Il s’agit en effet de traiter les dossiers avec célérité, afin de répondre rapidement et efficacement aux demandes, le but en étant de procéder aux déblocages des fonds avec souplesse et efficience. En sus, la banque s’engage à accompagner durablement et efficacement le porteur de projets au-delà de la phase initiale d’investissements, en le soutenant dans chaque étape de la vie de son projet et en s’assurant régulièrement de lui donner les moyens de sa réussite.

Quatrièmement, la banque s’engage à rester un soutien actif du projet jusqu’à sa phase de maturité et l’envol réussi de l’entrepreneur. Le Crédit Agricole du Maroc s’engage, en effet, à l’accompagner sur une durée de cinq années en tant que partenaire à part entière, non pas uniquement en tant que pourvoyeur financier, mais bien comme un co-développeur: la banque se chargera de la réactualisation des business plan, d’un soutien en cas de coup dur, de recadrages en cas de besoin. Le Crédit Agricole du Maroc sera, ainsi, le conseiller permanent du jeune entrepreneur.

Enfin cinquièmement, le Crédit Agricole du Maroc s’engage à garder constamment cet objectif dans la mise en application de sa stratégie: chaque Très petite et moyenne entreprise (TPME) doit viser, à terme, la création d’au moins 5 emplois: c’est là, de fait, le meilleur indicateur de la réussite d’un projet. Et pour ce faire, la banque s’engage à assister le porteur de projet, dans toutes ses étapes, tout particulièrement dans la phase cruciale de la croissance de son activité, et lui donner les moyens de recruter des ressources humaines, en se fixant cet objectif de 5 emplois au minimum. Persuadée que les TPME sont un important levier en matière de création d’emplois, le Crédit Agricole du Maroc, à travers ses équipes, se mobilisera jusqu’à l’atteinte de cet objectif de la création minimale de 5 emplois par porteur de projet.

«Al Moustatmir Al Qaraoui, 5 ans, 5 emplois» se donne ainsi visiblement les moyens de ses ambitions, et ce, d’autant que des caravanes d’information et de sensibilisation à cette stratégie novatrice, initiée par cette institution bancaire, suite à une volonté royale, sillonneront bientôt le monde rural à travers l’ensemble du royaume, à destination de futurs porteurs de projets.