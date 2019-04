© Copyright : DR

Pas moins d’une douzaines d’activités et de conventions scellées par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) lors de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). Compte rendu.

La promotion de l’entreprenariat au cœur de la participation du CAM au SIAM 2019

La participation du Crédit Agricole du Maroc (CAM) au Siam 2019 se décline autour de deux espaces de 1.500 mètres carrés conçus pour accompagner la thématique du SIAM 2019 «L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural» et visant à promouvoir et à accompagner l’entreprenariat en lien avec le monde rural et agricole avec comme axes de déploiement la préservation et la modernisation de l’agriculture nationale.

Le premier espace, la Digital Farm Factory, se déploie sur 1.500 mètres carrés au sein du «Pôle institutionnel». La Digital Farm Factory abritera le programme d’Open Innovation «CAM Innov’» avec l’organisation de deux hackathons d’une durée de 48 heures chacun, la finale nationale du «Future Agro Challenge», les espaces «Startup» et l’auditorium «Digital CAM».

Le second espace, également d’une superficie de 1.500 mètres carrés était dédié aux entrepreneurs qui souhaitent s’investir dans le monde rural, quel que soit le niveau d’avancement de leur projet. Organisé en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, des eaux et forêts et du développement rural, le Forum de l’entreprenariat des jeunes en milieu rural avait pris place pendant toute la durée du salon.

Partenariat CAM–AFD

Le mercredi 17 avril 2019, le Crédit Agricole du Maroc a signé avec l’Agence française de développement (AFD) un protocole d’accord relatif à la mise en place d’une ligne de crédit de 50 millions d’euros, destinée au financement des projets agricoles et agroalimentaires ayant une dimension liée au développement durable (DD) et à la protection des ressources naturelles.

L’objectif principal est de soutenir la politique du CAM en matière de financement des investissements durables dans divers domaines, tels que l’économie d’eau d’irrigation, la lutte contre la dégradation des sols, l’agriculture biologique, l’agroforesterie, l’utilisation des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le traitement des déchets, etc.

Cette ligne est associée à une assistance technique dédiée à la fois au CAM pour une meilleure structuration de son offre DD, ainsi qu’aux unités clientes du CAM bénéficiaires de la ligne de crédit en question pour soutenir leur croissance et plan de développement durables. L’assistance technique est gérée par le Centre d’études et recherches du Crédit Agricole du Maroc (CERCAM).

Partenariat entre le CAM et l’Agence MCA (Millenium Challenge Account Morocco)

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et l’Agence MCA (Millenium Challenge Account Morocco) ont signé, le mercredi 17 avril, un accord-cadre de partenariat pour l’accompagnement financier des investissements de valorisation agricole des bénéficiaires du projet de Melkisation de 66.000 hectares de terres collectives.

Cet accord-cadre a été signé entre le CAM, représenté par son président de directoire, Tariq Sijilmassi, et l’Agence MCA-Morocco, représentée par son DG, Abdelghni Lakhdar. Il est axé principalement sur la promotion de l’investissement agricole à travers notamment l’accompagnement financier par le CAM du projet dénommé «Productivité du foncier» en milieu rural, piloté par l’agence MCA-Morocco au profit de la population cible vivant sur les 66.000 hectares de terres collectives dont 51.000 hectares situés dans la zone du Gharb et 15.000 hectares dans la zone du Haouz.



Nouveau partenariat entre le CAM et la BERD

Le mercredi 17 avril, le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a signé avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) une lettre de mandat portant sur la mise en place d’une ligne de crédit de 20 millions d’euros pour le financement des projets agricoles et ruraux portés par les femmes.

Cette ligne, qui s’inscrit dans le cadre du programme « Women in Business » lancé par la BERD au Maroc en septembre 2018, porte sur le financement d’unités agricoles, agroalimentaires et économiques en milieu rural, indépendamment de leur taille, mais portées exclusivement par des femmes.

L’objectif principal recherché par le CAM est d’améliorer l’accès des femmes aux dispositifs de crédits, en particulier les femmes chefs d’exploitations agricoles, les femmes managers de coopératives agricoles, les femmes dirigeantes d’entreprises agroalimentaires et de services à l’agriculture, ainsi que les femmes micro-entrepreneuses, et ce grâce à une offre adaptée.

Convention d’Assistance Technique entre le Crédit Agricole du Maroc et KFW

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a aussi signé, le mercredi 17 avril, une convention d’assistance technique avec la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) destinée à soutenir la banque verte dans la réalisation du projet d’élaboration d’une carte de rentabilité des activités agricoles et rurales.

Une convention d’assistance technique de 500.000 € a été signée entre le CAM, représenté par son président de directoire, Tariq Sijilmassi, et la KFW, représentée par le directeur de son bureau au Maroc, Markus Faschina. Elle vient en appui à une ligne de crédit antérieure.

Cette subvention de la KFW est une contribution de cette dernière au financement d’un grand projet structurant du CAM dédié à l’élaboration d’une large base de données territoriales ainsi que d’outils de calcul et d’analyse de la rentabilité et de gestion du risque des activités et productions agricoles financées par la banque.

Partenariat CDM-Nestlé Maroc

Le Crédit Agricole du Maroc et Nestlé Maroc ont signé, le même mercredi, une convention de partenariat relative à l’éducation financière des agriculteurs dans le secteur laitier.

Ce programme de formation vise à faire bénéficier les éleveurs-producteurs de lait et les responsables des coopératives affiliées à la société Nestlé Maroc d’une sensibilisation aux notions et outils de gestion élémentaires les aidant à améliorer leur rendement et de ce fait, leurs conditions de vie.



Assurée par le Centre des études et de recherche du crédit agricole du Maroc (CERCAM), cette formation ciblera plus de 12.000 producteurs laitiers regroupés au sein de 123 coopératives et se déroulera sur 3 ans.

Partenariat entre le CAM et l’Association Marocaine des importateurs du matériel agricole

Le CAM, partenaire financier historique du secteur agricole, a conclu un partenariat avec l’Association marocaine des importateurs du matériel agricole, association qui regroupe les plus grands importateurs du matériel agricole au Maroc. Les deux signataires ont décidé de mettre en place des formules de financement plus souples et immédiates pour faciliter l’accès de l’agriculteur à un financement adapté.

Renforcement du partenariat entre le CAM et le département des Eaux et Forêts

Le CAM, représenté par son DG, Jamal Eddine El Jamali, et le département des Eaux et Forêts (DEF) représenté par son secrétaire général, Abderrahim Houmy, ont signé le 18 avril 2019, en marge du SIAM, un accord de partenariat visant la préservation et la réhabilitation de la Cédraie du Moyen Atlas.

Cet accord permettra de mobiliser les fonds générés par les «Cartes vertes» du CAM en faveur de projets forestiers situés dans la Cédraie du Moyen Atlas, reconnue comme réserve de biosphère par l’UNESCO.

Les « Cartes Vertes » sont un mécanisme innovant de paiement pour les services écosystémiques (PSE) mis en place par le CAM, afin de permettre à ses clients utilisateurs de cartes monétiques de participer, sans frais additionnels, aux efforts de préservation de l’écosystème forestier marocain.

Partenariat CAM-FIMABIO

Le DG du (CAM), Jamal-Eddine El Jamali, et le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique (Fimabio), Abdelhamid Aboulkassim, ont signé, le vendredi 19 avril, en marge de la 14ème édition du SIAM, une convention de partenariat pour un accompagnement optimisé de toute la chaine de valeur de l’agriculture biologique.

Les deux parties s'engagent à conjuguer leurs efforts pour accompagner les professionnels de la filière dans le développement de leurs activités de production, de transformation, et de commercialisation de produits biologiques, y compris les opérations de contrôle, de certification et d’approvisionnement en intrants biologiques. Cette convention contribuera à la réalisation des objectifs fixés dans le Contrat-Programme signé entre la Profession et l’Etat.

Le Crédit Agricole du Maroc crée une filiale de leasing «vert»

Le Crédit Agricole du Maroc s’engage en faveur de la mécanisation du secteur agricole

Le vendredi 19 avril 2019, le CAM, partenaire financier du secteur agricole, a conclu un partenariat avec l’Association marocaine des importateurs fabricants et commerçants du matériel agricole (AMIFCOMA), association qui regroupe plus de 60 fournisseurs de matériel agricole au Maroc.

Le CAM et l’AMIFCOMA ont décidé de mettre en place des formules de financement plus souples et immédiates pour faciliter l’accès de l’agriculteur à un financement adapté. Ce nouveau cadre de travail inclut aussi la réalisation en commun d’actions commerciales et de vulgarisation du machinisme, visant l’amélioration du niveau de mécanisation des exploitations agricoles au Maroc.



Future Agro Challenge: le Maroc participe à la finale internationale

Future Agro Challenge est une compétition internationale qui réunit entrepreneurs visionnaires et start-ups innovantes, en matière de nouvelles technologies appliquées à l’agriculture et l’agroalimentaire: pratiques evergreen, nutrition et santé, agro-logistique, agro-tourisme, packaging, etc.



Future Agro Challenge Maroc – abritée par GCAM au sein du SIAM, a vu concourir 8 start-ups nationales lors de la finale organisée le 17 avril. L’objectif étant de favoriser l’émergence d’un écosystème national de start-ups innovantes dans le secteur agricole, tout en leur conférant une exposition internationale ainsi qu’une mise en relation avec des investisseurs de calibre mondial.

Ainsi, le Future Agro Challenge Maroc a consacré Amine Slimani en tant que lauréat de l’édition 2019, pour son projet «Epicerie Verte». Cette start-up marocaine bénéficiera d’une prise en charge du GCAM afin de participer à la finale internationale du Future Agro Challenge, qui se déroulera en septembre 2019 en Grèce à l’occasion du Global Agripreneurs Summit 2019.