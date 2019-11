© Copyright : DR

L’information est tombée en début de soirée. Le président de la Fédération de l’automobile annonce le retrait de sa candidature pour les élections à la présidence de la CGEM.

«J'ai beaucoup d'estime pour l’institution de la CGEM et ses membres. J’avais l’intention de déposer ma candidature pour contribuer humblement à défendre l’intérêt général de l’industrie, des régions et de l’économie marocaine. Ma vision est positive et constructive. Elle est connue de tous. J’ai décidé de me retirer de cette campagne pour des raisons personnelles. Je resterai toujours au service de la Confédération patronale», explique Hakim Abdelmoumen dans un communiqué.

Le président de la Fédération de l’automobile réitère son appel à une mobilisation générale de toutes les forces vives de la CGEM, afin que celle-ci joue pleinement son rôle au service des entreprises et de l’économie, poursuit le communiqué.

Selon nos informations, le retrait de Abdelmoumen est dû à un différend qui l’a opposé à celui censé avoir été son colistier pour les élections à la tête du patronat. Il s'agit, en l’occurrence, de Youssef Mouhyi, qui est aussi par ailleurs membre du groupe de la CGEM à la seconde chambre du Parlement.

La tonitruante sortie, ce vendredi 29 novembre, de Youssef Mouhyi dans les médias, accusant le binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi d’avoir enfreint les règles à respecter en cette période pré-électorale, allant jusqu’à menacer de faire un recours au tribunal administratif, n’a pas du tout été du goût de son binôme, qui briguait quant à lui le poste de président.

Hakim Abdelmoumen s'est vigoureusement opposé à la démarche voulue et choisie par le seul Youssef Mouhyi.

De vives tensions ont ainsi éclaté au sein de ce binôme, confie, interrogée par Le360, une source proche des deux ex-candidats.

L’information selon laquelle Hakim Abdelmoumen se serait désolidarisé des propos de Youssef Mouhyi, au point de faire éclater le binôme, circule depuis le début de cet après-midi.

Contacté plusieurs fois par Le360, Hakim Abdelmoumen a préféré prendre un peu de recul et mûrir sa décision, celle de se retirer définitivement des présidentielles 2019 de la confédération patronale.