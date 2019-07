De g à d: Abdelkrim Benatiq, Salaheddine Mezouar et Adil Zaidi

Lors d’une séance de travail, mardi à Rabat, avec le ministre délégué en charge des MRE et des affaires de la migration, le président de la CGEM a annoncé la création prochaine d’antennes-ambassadeurs en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Canada.

À l’occasion de la saison d’accueil des marocains résidant à l’étranger, le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, et le ministre délégué en charge des MRE et des affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, ont tenu une séance de travail, mardi à Rabat. Cette rencontre a eu lieu en présence du président de MeM (Marocains Entrepreneurs du Monde), 13ème région de la CGEM, Adil Zaidi.

Lors de cette réunion, Mezouar a rappelé les différentes réalisations survenues depuis le lancement de la 13ème région à l’initiative de la CGEM en partenariat avec le ministère. Il a également mis en avant les prochaines actions qui seront menées pour consolider MeM by CGEM à savoir la création d’antennes-ambassadeurs dans des pays comme la France, la Belgique, le Canada et les Pays Bas, et l’organisation de journées sectorielles afin de réunir au Maroc les compétences de la diaspora opérant dans l’industrie.

Mezouar a souligné la volonté de la confédération de renforcer sa coopération avec le ministère notamment pour l’organisation de la deuxième édition du Morocco Business Bridge prévu en octobre 2019.



A noter que la 13ème région de la CGEM est une plateforme qui a pour objectif de faciliter l’intégration des Marocains entrepreneurs du monde dans l’économie marocaine à travers notamment l’échange d’expériences, d’expertises et de bonnes pratiques et l’accompagnement des entrepreneurs souhaitant s’installer au Maroc.