© Copyright : Dr

L’AMMC vient de publier, ce lundi 12 novembre, le rapport détaillé de l’investissement étranger en instruments financiers au titre de l’année 2017. Les Emirats sont leaders, mais la France garde toujours la première place au classement des personnes physiques de nationalité étrangère.

Le montant global de l’investissement étranger en actions cotées a atteint, à la fin de l’année 2017, la somme de 202 milliards de dirhams, en hausse de 5% par rapport au chiffre enregistré à fin 2016. En pourcentage de la capitalisation boursière totale, la part de l’investissement étranger s’est élevée à 32,23%. Elle est restée à un niveau quasi-identique à celui observé à fin 2016 (32,97 %).

Les investisseurs d’Europe et du Moyen Orient représentent à eux seuls plus de 94% de l’investissement global des étrangers et presque 31% de la capitalisation boursière. A fin 2017, le portefeuille européen a atteint une valeur globale de 95,43 milliards de dirhams.

Côté pays, la France a enregistré une valeur additionnelle de 7,8 milliards de dirhams pour atteindre un montant d’investissement global de 78 milliards de dirhams (soit 39% de l’investissement global étranger). La France arrive en deuxième position, juste derrière les Emirats Arabes Unis (87 milliards de dirhams, soit une part de 43%). Cela dit, la France continue à dominer le classement des personnes physiques de nationalité étrangère, résidentes et non-résidentes.

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR