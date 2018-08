© Copyright : DR

C'est la première sortie du nouveau ministre des Finances, Mohammed Benchaâboun, après son installation vendredi dernier

Aussitôt installé dans sa nouvelle fonction, l'argentier du royaume se met au travail en attaquant les dossiers chauds qui l’attendent pour la rentrée. Nouveau ministre de l'Economie et des finances, Mohammed Benchaâboun, vient de recevoir ce matin à Rabat, le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, le Tunisien Ferid Belhaj.

La rencontre a été marquée par la présence, du côté marocain, du secrétaire général du ministère des Finances, Zouhair Chorfi, et de la directrice du Trésor et des financements extérieurs, Faouzia Zaaboul, entre autres. Le vice-président de la Banque mondiale a, quant à lui, été accompagné de la directrice du département Maghreb et Malte, Marie Françoise Marie-Nelly.