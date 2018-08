© Copyright : DR

La Banque mondiale a entamé des discussions avec le gouvernement marocain sur deux importants projets: l'enseignement préscolaire et le ciblage des couches démunies éligibles aux aides sociales de l'Etat. Le prix: la levée, dès 2019, des subventions sur la farine, le sucre et le gaz butane.

Ce partenariat est au centre de la visite qu'effectue le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Tunisien Ferid Belhaj, nommé à ce poste le 1er juillet 2018. Ce dernier aura ce lundi matin une séance de travail avec le nouveau ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun -première activité officielle de ce dernier depuis sa nomination le 20 août par le roi - avant d'être reçu par le même jour par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Ferid Belhaj rencontrera également des représentants des secteurs privé et public. "La BM a décidé d'appuyer le Maroc dans sa volonté d'investir prochainement dans la petite enfance, l'amélioration de la qualité de l'accès aux soins et dans des programmes de protection sociale", selon un communiqué de la BM. Ce dernier aspect commence par la mise en place d'un registre national unique et d'un cadre de ciblage pour les familles nécessiteuses.

Le chômage des jeunes et l'emploi constitueront un des points supplémentaires de la future coopération entre le Maroc et la BM. A noter que lors de son voyage au Maroc, le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA assistera à Rabat à la signature d'un accord entre le ministère marocain de l'Intérieur et l'Institut international des technologies de l'information de l'Inde. Il s'agit de l'utilisation par le Maroc, selon la BM, d'un logiciel d'identification numérique de pointe, "fruit d'une collaboration sud-sud entre les deux pays. Il s'agit d'une innovation pour l'accès aux programmes sociaux notamment pour les plus vulnérables".

Cela a un prix: à partir de 2019, l'Etat compte lever son soutien aux produits toujours soumis à la compensation comme la farine, le gaz butane et le sucre. C'est donc parti pour la fin de la compensation, estiment des observateurs.

A rappeler qu'au cours des 15 mois ayant précédé cette nomination, Ferid Belhaj était chef de cabinet du président du groupe de la Banque mondiale. De 2012 à 2017, il a dirigé, depuis Beyrouth, les activités de la Banque mondiale au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Irak et en Iran.