Le Maroc arrive premier en Afrique du Nord et deuxième dans la région MENA, selon ce classement.

© Copyright : DR

Le Maroc est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de figurer au top 50 du classement du rapport sur le climat des affaires de la Banque mondiale. Il a amélioré son classement de 9 places et se positionne désormais 2ème dans la région MENA après les Emirats et 3ème en Afrique.

Une performance exceptionnelle. Avec un score de 71,02 points, le Maroc a progressé de 9 rangs dans le nouveau classement Doing Business de la Banque mondiale, passant de la 69e place en 2017 à la 60e en 2018.

Le Maroc arrive ainsi premier en Afrique du Nord et deuxième dans la région MENA, juste derrière les Emirats Arabes Unis, devançant Bahreïn (62e), le Sultanat d’Oman (71ème) le Qatar (83ème position), la Tunisie (80e), l’Arabie saoudite (92ème), le Koweït (97ème) et la Jordanie (104e).

A l’échelle du continent africain, le Maroc a pu conserver sa troisième position derrière l’Île Maurice (20e) et le Rwanda (29e), et devance le Kenya (61e), la Tunisie (80e), l’Afrique du sud (82e) et le Botswana (86e).

L’amélioration du classement du Maroc s’explique par les nouvelles mesures introduites dans quatre domaines, à savoir la création d’entreprises, le transfert de la propriété, le commerce transfrontalier et le règlement de l’insolvabilité.