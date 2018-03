© Copyright : DR

Kiosque360. Avant la publication du rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires, le gouvernement cherche à faire adopter des projets de loi susceptibles d’améliorer le rang du Maroc dans ce classement de référence. Une session parlementaire exceptionnelle n’est pas à exclure.

Le Maroc compte améliorer son classement dans le prochain Doing Business de la Banque mondiale, annonce Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 8 mars. La mise à jour des données de ce rapport, publié chaque année, se fait au plus tard le 1er juin. C’est donc une véritable course contre la montre qu'a engagée le gouvernement El Othmani, qui veut intégrer le Top 50 de la Banque mondiale des pays les plus compétitifs.

Pour ce faire, l’équipe gouvernementale mise gros sur la réforme du livre du code de commerce. Pour rappel, le Doing Business 2018 avait critiqué le retard de l’adoption de cette réforme, ce qui a eu un impact sur le classement du Royaume dans l’édition de l’année en cours. Si le gouvernement a déjà pris des mesures pour opérer les changements sur le code en question, il reste un hic, ladite réforme étant toujours au stade de projet au Parlement. C’est l’une des raisons qui a poussé le chef de l’Exécutif à appeler à la tenue d’une session parlementaire exceptionnelle.

Ainsi, Saâd-Eddine El Othmani a informé les présidents de plusieurs groupes parlementaires, lors d’une réunion tenue mardi dernier, de l’intention du gouvernement de convoquer une session extraordinaire en vue d’examiner les projets et textes de loi prêts et susceptibles d'avoir un impact sur la compétitivité de l’économie nationale et la valorisation de l’élément humain. Il s’agit notamment du projet de loi relatif au livre V du Code de commerce, du projet de loi concernant la formation continue et des propositions de lois prêtes et que le gouvernement est disposé à défendre.