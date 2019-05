© Copyright : DR

Un mouvement de grève touchera le réseau de Société Générale Maroc ce jeudi 23 mai, suite à l’appel lancé par l’Union syndicale interbancaire (USIB), affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT).

A travers cet appel à la grève, le personnel de l’ex-SGMB veut pousser la direction à retirer le nouveau système de rémunération qui, à en croire l’USIB, aurait provoqué un tollé au sein de la banque.

Aux yeux du syndicat du personnel de la banque, la «réforme du système de rémunération» est jugée «irrecevable» car elle remet en cause un avantage acquis, celui du droit à la partie fixe de la rémunération, en plus du fait qu’elle renie au personnel le bénéfice des grades. Selon l’USIB, le nouveau système de rémunération enfreint clairement les dispositions de la convention collective.

«Pour que la direction revienne à une saine conception du dialogue social et de la négociation. Pour une distribution équitable et transparente des résultats de 2018 dont les femmes et les hommes de notre banque sont les réels générateurs, l’ensemble du personnel de la SGMA observera une grève de 24 heures, jeudi 23 mai 2019», peut-on ainsi lire dans l’appel à la grève de l’USIB.