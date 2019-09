«Prix Découvertes RFI 2019»: Yann’sine fait entrer le Maroc parmi les pays finalistes

Yann'sine



La star marocaine Yann’sine et son tube «J’essaie» qui a atteint plus de 2 millions de vues sur YouTube, ont permis au Maroc d’être représenté parmi les pays finalistes du «Prix Découverte RFI 2019». Depuis plus de 35 ans, ce prix met en avant les nouveaux talents musicaux d'Afrique.

La star marocaine Yann’sine et son tube «J’essaie», qui a dépassé la barre des 2 millions de vues sur YouTube, ont remporté le ticket pour la finale du «Prix Découverte RFI 2019». Co-organisé en partenariat avec la Sacem (la société de gestion des droits d’auteur), l’Institut Français, l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’Unesco, ce prix met en avant, depuis 1981, les nouveaux talents musicaux du continent africain. Le Maroc fera donc partie, cette année, des pays en lice pour remporter ce prestigieux prix. Le comité d’écoute du «Prix Découvertes RFI» a sélectionné les 10 finalistes de l’édition 2019. Des artistes du Bénin, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Maroc sont en compétition pour ce précieux sésame. Vidéo. Yann'sine fait son come back... dans son Sahara natal Yann’sine, jeune talent originaire de Tan Tan, de son vrai nom Yassine Jebli, a été révélé pour la première fois au grand public en 2013 lors de l'émission de télécrochet «Studio 2M», où il est arrivé en finale. En France, il a ensuite participé, sur TF1, à «The Voice» en 2015. Il sort son premier single intitulé «Enta Mkhakef», en juin 2016. Ce titre se classe, cet été là, parmi les chansons préférés des Marocains. Et à la fin de l'année 2016, Yann’sine participe au sommet mondial sur le climat, la Cop 22, organisée à Marrakech. Il contribue à la composition de la chanson «It’s Time to Make a Change», en collaboration avec le producteur marocain RedOne. En 2019, son tube «J’essaie» dépasse 2 millions de vues, et avec son tout dernier single, «Ily», il annonce l’arrivée prochaine de son premier album, qui comportera 12 titres. Yann’sine, aussi talentueux soit-il, a besoin du soutien de ses compatriotes et de ses déjà nombreux fans pour remporter ce prix. Vidéo. Première sortie des stars marocaines de "The Voice" après leur qualification Le vote du public est d’ores et déjà ouvert et le restera jusqu’au 16 octobre 2019. Pour voter, il suffit simplement d’ouvrir un compte et d'y renseigner une adresse e-mail valide, à l’adresse www.prixdecouvertes.com. Au vote du public, s’ajouteront les votes d’un jury composé de professionnels, où siègent des artistes internationaux, tels Youssou N’dour, Angélique Kidjo et Fally Ipupa. Les résultats du «Prix Découvertes RFI 2019» seront annoncés le 7 novembre. Vidéo. Les confidences de Tarek Farih, lauréat de "Studio 2M" Le lauréat recevra un chèque de 10.000 euros, bénéficiera d’une tournée en Afrique et pourra, en outre, monter sur scène, le temps d'un concert, à Paris, capitale culturelle mondiale, dans laquelle tout artiste rêve de se produire. De plus, Radio France internationale (RFI), station radiophonique appartenant au service audiovisuel public français, et ses partenaires, s’engagent auprès du vainqueur à lui offrir un soutien professionnel, et sa promotion sur leurs antennes ainsi que leurs sites Internet. Nul doute que gagner ce trophée constituera pour Yann’sine un nouveau bond dans sa carrière, déjà riche et prometteuse.

Par Karim Ben amar