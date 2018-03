© Copyright : DR

Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro a remporté dimanche 4 mars l'Oscar du meilleur réalisateur ainsi que celui du meilleur film pour "La Forme de l'eau", lors de la 90e cérémonie des Oscars à Hollywood.

C'est la première récompense de l'Academy Award que reçoit Guillermo del Toro, réalisateur des films Hellboy et Le labyrinthe de Pan.

Le cinéaste mexicain de 53 ans, connu pour peupler ses œuvres de monstres, de vampires et de super-héros, assure avoir réalisé cette fois "son premier film d'adulte".

Ses professeurs et amis à Guadalajara, sa ville natale dans l'ouest du Mexique, se souviennent d'un élève atypique à la créativité débridée, avec un penchant pour les créatures étranges et les inadaptés.

Ces dernières années, Guillermo del Toro s'est fait remarquer pour une série télévisée d'horreur largement acclamée: The Strain, sur le thème d'un virus qui transforme ceux qu'il touche en zombies.

Voici le Palmarès au complet

Meilleur film: La Forme de l’eau" de Guillermo del Toro

Meilleur réalisateu: Guillermo del Toro pour La Forme de l’eau

Meilleure actrice: Frances McDormand pour 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Meilleur acteur: Gary Oldman pour Les Heures sombres

Meilleure actrice dans un second rôle: Allison Janney dans Moi, Tonya

Meilleur acteur dans un second rôle : Sam Rockwell dans 3 Billboards: les Panneaux de la vengeance

Meilleur scénario original : Get Out, scénario de Jordan Peele

Meilleur scénario adapté: Call Me by Your Name de James Ivory

Meilleur film d’animation : Coco des studios Pixar

Meilleur film en langue étrangère : Une Femme fantastique de Sebastian Lelio

Meilleur documentaire : Icarus de Bryan Fogel et Dan Cogan

Meilleure photographie : Blade Runner 2049 de Roger A. Deakins

Meilleure musique originale: Alexandre Desplat pour La Forme de l’eau

Meilleure chanson originale : Coco, musique et paroles de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez

Meilleure direction artistique: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau et Jeffrey A. Melvin, La Forme de l’eau

Meilleurs costumes: Mark Bridges, Phantom Thread

Meilleur montage son: Richard King et Alex Gibson, Dunkerque

Mixage son : Richard King et Alex Gibson, "Dunkerque"

Effets spéciaux : "Blade Runner 2049", John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert et Richard R. Hoover

Montage : Lee Smith, "Dunkerque"

Maquillage et coiffure : Kazuhiro Tsuji, David Malinowski et Lucy Sibbicki, "Les heures sombres"

Court-métrage documentaire : "Heaven is a traffic jam on the 405" de Frank Stiefel

Court-métrage : "The Silent Child" de Chris Overton et Rachel Shenton

Court-métrage d’animation : "Dear Basketball" de Glen Keane et Kobe Bryant