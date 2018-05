© Copyright : DR

Les résultats de la commission de soutien aux arts chorégraphiques du ministère de la Culture ont créé la polémique. Exclu de ces résultats, Toufik Izzediou créateur du festival "On marche" a réagi sur sa page officielle Facebook et a soulevé un mouvement de solidarité. Les détails.

Le festival "On marche" n’a pas reçu de subvention du ministère de la Culture. Ce festival d’arts chorégraphiques, créé il y a treize ans par Toufik Izzediou, ne figure pas dans la liste des projets retenus. Le chorégraphe fondateur de "On Marche" a du mal à y croire.

Dans un statut publié sur sa page officielle Facebook, Toufik Izzediou pousse son coup de gueule. «Encore un scandale. Monsieur le ministre de la culture, je veux comprendre, le festival "On marche" exclu, 13 ans de combat, vous êtes là? Y a quelqu’un. Au secours, je vais partir d’ici. Baraka». Ce post a suscité plusieurs réactions indignées de la part de plusieurs artistes amis du chorégraphe. Un mouvement solidaire s’est créé spontanément au fil des commentaires qui se poursuivait à l’heure où nous mettions en ligne.

Pour sa part, l’autre chorégraphe réputé, Khalid Benghrib crie à son tour son indignation. «Je ne comprends plus rien à ce ministère... pour que les professionnels actifs dans la création, l’enseignement populaire et le rayonnement de cet art soient en marge des aides de l’Etat. Nous avons fait exister l’art chorégraphique contemporain au Maroc, formé des danseurs pros, fait nôtres sensibilisation et développement...et en arriver là! Trop, c’est trop. Le chic dans l’affaire: les subventions sont allouées démocratiquement à des personnes qui n’ont rien à voir avec la danse ni de près ni de loin... Le paradoxe à la marocaine».

© Copyright : DR

Contacté par le360, Toufik Izzediou explique qu'il a postulé pour la subvention et qu'il n'a rien compris en voyant que son nom ne figurait pas dans la liste des résultats publiés jeudi 17 mai sur le site du ministère de la Culture. Sur cette liste, ne figure effectivement aucun nom d'un professionnel connu de la scène des arts chorégraphiques au Maroc. "Cela fait 20 ans que nous travaillons au Maroc et le festival On marche existe depuis 13 ans. La subvention qui ne dépasse pas 4 millions de dirhams devrait être systématique pour cet événement qui a beaucoup fait pour le développement et l'évolution des arts chorégraphiques dans notre pays", confie Toufiq Izzediou, dépité.

En réaction à son coup de gueule, Azzedine Kara, le directeur régional du ministère de la Culture à Marrakech explique dans un commentaire que le dossier devrait être déposé dans la section festival et événements culturels puisqu'"On marche est un festival" et que les résultats seront publiés la semaine prochaine. Pour Toufik Izzediou, cette réponse n'a été élaborée que dans l'unique objectif de calmer le jeu. "J'ai appris effectivement qu'il fallait attendre un peu avant d'avoir les résultats, mais je sens que ça a été dit juste pour rattraper le coup. En réalité, On marche doit avoir la subvention dans le cadre des arts chorégraphiques et pas autre chose", souligne le chorégraphe, fondateur de la compagnie Anania.

Toufik Izzediou déclare que les projets d'arts chorégraphiques doivent être sortis de la rubrique musique et être traités par une commission indépendante et spécialement dédiée.