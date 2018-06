Vidéo. Découvrez le clip de la chanson officielle de la Coupe du Monde

Le voile est levé sur le clip de l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2018: "Live It Up". Le morceau est interprété par l'acteur américain Will Smith, accompagné de Ronaldinho, Nicky Jam ou encore Era Istrefi.

Par Kebir Bhyer