L’équipe PalmGolf Casablanca de Palmeraie Country Club de Casablanca a remporté la 16e édition de la Coupe du Trône de Golf. Une première consécration qui augure de bonnes perspectives pour une équipe née il y a juste 3 ans.

Après deux tentatives infructueuses, PalmGolf Casablanca réussit à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Trône de Golf en s’adjugeant du titre suprême de la 16e édition de ce prestigieux tournoi qui s’est déroulé du 8 au 13 juillet 2019 sur le golf de Bahia à Bouznika.

Pour cette édition, c’est une équipe PalmGolf Casablanca sereine, patiente et forte de ses expériences dans les éditions passées qui a abordé l’édition avec beaucoup d’assurance. En plus, l’équipe composée de joueurs passionnés et expérimentés, a bénéficié et tiré profit de l’apport et l’expérience de deux grandes figures du golf marocain, Majid Bennis, capitaine d’équipe, et Fayçal Serghini, coach et directeur de Palm Académie.

Cette réussite est aussi celle des valeurs de l’équipe -«Force et Honneur»-, qui ont grandi tout au long du tournoi, permis de construire un état d’esprit familial respectueux des codes de conduites de Palmeraie Country Club et insufflé un esprit gagnant à l’équipe.

Autant de qualité qui ont permis à la très jeune équipe PalmGolf de Palmeraie Country Club Casablanca de s’imposer en finale lors d’un derby marqué par des performances de haute facture face au Riyal Golf Anfa-Mohammedia lors d’un face à face qui s’est joué en 2 manches sur 36 trous.

Rappelons que la Coupe du Trône de golf réunit tous les ans les clubs les plus prestigieux du Royaume. Celles-ci s’affrontent en phase de qualification en stroke play jusqu’aux phases finales qui se déroulent en match play sur deux étapes.

Cette première victoire en Coupe du Trône de PalmGolfe Casablanca augure un avenir radieux pour cette jeune équipe qui a vu le jour il y a seulement 3 ans. Celle-ci est composée de Jan Dahlstrom, Nicolas Claverie, Hugo Trommetter, Soufiane Dahmane, Mehdi Fakori, Amine El Kharraz Jamal Aït Manna, Mehdi Lahlou, Saad Serghini et Cédric Maheo.

Ce prestigieux trophée vient d’enrichir le palmarès du club dont les Caddys ont remporté le Championnat du Maroc des Caddys il y a deux semaines.

Enfin, ces trophées, glanés par une équipe très jeune, renforcent le positionnement et la contribution de Palmeraie Group au développement du golf marocain.